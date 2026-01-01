Определились все участники основной стадии Лиги конференций

Первая корзина: "Аталанта" (Италия), "Брага" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Фрайбург" (Германия), "Монако" (Франция), "Копенгаген" (Дания).

Вторая корзина: "Мидтьюлланн" (Норвегия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Гент" (Бельгия), "Панатинаикос" (Греция), "Пафос" (Кипр), "Брайтон" (Англия).

Третья корзина: "Лугано" (Швейцария), "Хетафе" (Испания), "КуПС" (Финляндия), "Твенте" (Нидерланды), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Сент-Трюйден" (Бельгия).

Четвертая корзина: "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Бранн" (Норвегия), "Хартс" (Шотландия), "Кайрат" (Казахстан), "Трабзонспор" (Турция), "Университатя" (Румыния).

Пятая корзина: "Рига" (Латвия), "Хайдук" (Хорватия), "Яблонец" (Чехия), "Орхус" (Дания), "Норшелланн" (Дания), "Интер" (Андорра).

Шестая корзина: "Тун" (Швейцария), ЦСКА (Болгария), "Кауно Жальгирис" (Литва), "Мьельбю" (Швеция), "Иберия 1999" (Грузия), "Эгнатия" (Албания).

Каждый участник проведет шесть матчей против шести разных соперников и получит по одному оппоненту из каждой корзины. По итогам основной стадии восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф, чтобы разыграть еще 8 мест в 1/8 финала (в 1/8 финала принимают участие 16 команд).

Финал турнира пройдет 2 июня в Стамбуле на стадионе "Бешикташа".

В футболе "корзиной" называют условную группу команд, примерно равных по игровому рейтингу. Рейтинг определяется согласно коэффициентам федерации-организатора (в данном случае УЕФА) и на основе личных расчетов клубов. При формировании расписания игр (жеребьевке) каждая из команд встретится с соперниками из всех корзин (в том числе с одним из своей – то есть с равным по силе): это делается для того, чтобы избежать ситуации, когда все фавориты или все аутсайдеры будут играть между собой уже на первых этапах турнира.

Лига конфереций – третий по значимости ежегодный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В нем принимают участие футбольные клубы, входящие в состав УЕФА, и они отбираются на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Турнир проводится с сезона 2021/2022 года.