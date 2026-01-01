Овечкин отдал голевую передачу, но забросить не сумел – теперь его серия без голов насчитывает 15 игр, что является худшим показателем в карьере. Предыдущий рубеж – 14 матчей – впервые пришелся на период с 23 ноября по 21 декабря 2023 года и позже был повторен в текущем сезоне.

В 20 матчах нынешнего чемпионата 41‑летний форвард набрал шесть очков (один гол и пять передач). Сезон 2026/27 – 22‑й для него в НХЛ, ранее хоккеист заявлял, что по завершении этого сезона прекратит выступления в Северной Америке.

Овечкин – рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах: на его счету 930 шайб в 1593 матчах. Предыдущее достижение принадлежало Уэйну Гретцки – 894 гола в 1487 играх.