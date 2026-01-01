Петербургский СКА проиграл минскому "Динамо" со счетом 1:4 и выпал из зоны плей-офф КХЛ

У гостей шайбы забросили Станислав Галиев на 13-й минуте, Сэм Энэс на 27-й, Даниил Липский на 56-й и Николя Обе-Кюбель на 60-й. У петербуржцев отличился Сергей Сапего на 18-й минуте.

Победа подняла "Динамо" на седьмое место в Западной конференции – у команды 27 очков после 26 матчей.

СКА с 26-ю очками в 25 играх опустился на девятую строчку и покинул зону плей-офф.

Для минчан это первая выездная победа с 24 октября, когда они в овертайме обыграли нижегородское "Торпедо" 2:1. После того "Динамо" уступило на выезде "Спартаку" со счетом 3:5 и "Сочи" 2:3 (в овертайме) – игры прошли 6 и 8 ноября.

СКА проиграл минскому клубу во второй раз в сезоне: 8 октября в Республике Беларусь "Динамо" выиграло со счетом 4:2.

Следующие матчи пройдут 15 ноября. "Динамо" сыграет в гостях против нижегородского "Торпедо", СКА дома примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня КХЛ 13 ноября нижегородское "Торпедо" на домашней арене обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:1, прервав серию из двух крупных поражений, а череповецкая "Северсталь" в родных стенах одержала волевую победу над челябинским "Трактором" по буллитам (4:3 Б), отыгравшись с 0:3 после первого периода.