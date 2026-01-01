Пять забитых мячей и лишь один засчитанный: ЦСКА все же победил "Факел"

Единственный засчитанный гол был забит с пенальти на 71-й минуте – заработал его Лусиано Гонду, а реализовал Иван Обляков.

Что же касается незасчитанных, их было четыре, из них три забили гости.

По итогам первых четырех туров ЦСКА не потерпел ни одного поражения, у клуба восемь очков. В первом туре была обыграна "Балтика" 2:1, во втором и третьем армейцы сыграли вничью с "Крыльями Советов" и "Ростовом" 1:1 и 0:0.

У "Факела" – одна ничья (с "Ахматом" 0:0 в третьем туре) и три поражения (ранее воронежцы уступили 1:2 "Динамо" из Махачкалы, 2:3 "Краснодару").

В пятом туре "Факел" сыграет 22 августа в Воронеже с "Оренбургом", а ЦСКА в Москве – с "Локомотивом". До того ЦСКА встретится 18 августа с "Акроном" из Тольятти во втором туре группового этапа "пути РПЛ".