Сборная Испании по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 43 матчей

На 39-й минуте Алекс Баэна реализовал пенальти, итоговый счет установил Марк Пубиль на 90+6-й. Чехи с 69-й минуты играли вдесятером после удаления Ладислава Крейчи.

По итогам тура Испания набрала 15 очков, Англия – 12. Обе сборные вышли в плей-офф. Хорватия (3) и Чехия (0) лишились шансов на продолжение борьбы.

Сборная Испании в основное время в последний раз проигрывала 22 марта 2024 года – в товарищеском матче против сборной Колумбии со счётом 0:1. В официальных матчах в игровое время испанцы последний раз уступали ещё раньше – 28 марта 2023 года сборной Шотландии (0:2).