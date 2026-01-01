Сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в Казани

Информацию о точном времени начала матча и старте продаж билетов в РФС пообещали опубликовать позднее.

Сборные России и Ирана встречались уже четырежды. В 2011 году победили иранцы 1:0, в 2017 и 2023 годах матчи завершились с ничейным счетом 1:1, а 10 октября 2025 года россияне взяли верх 2:1 (играли в Волгограде).

Сборная Ирана занимает 22-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА). Она приняла участие в ЧМ-2026, где сыграла вничью с футболистами из Новой Зеландии, Бельгии и Египта. В плей-офф иранцы выйти не смогли.

Сборная России занимает 35-ю строчку рейтинга. Она остается под санкциями FIFA и UEFA, так что может участвовать лишь в товарищеских матчах.

В 2026 году россияне уже играли в нескольких таких матчах. 27 марта они обыграли сборную Никарагуа 3:1 в Краснодаре, 31 марта сыграли вничью со сборной Мали 0:0 в Санкт-Петербурге, 28 мая уступили 0:1 сборной Египта в Каире, 5 июня торжествовали над сборной Буркина-Фасо 3:0 в Волгограде, 9 июня были сильнее сборной Тринидада и Тобаго 3:0 в Калининграде.