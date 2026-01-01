Стали известны финалистки турнира WTA-1000: Рыбакина сотворила камбэк и вышла на Швёнтек

За титул поборются вторая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая восьмую строчку рейтинга. Накануне, в ночь с 12 на 13 августа, на кортах Торонто завершились полуфиналы турнира категории WTA-1000, по итогам которых и определилась финальная пара.

В 1/2 финала Швёнтек одолела украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Польская теннисистка показала высокую стабильность, показав 73% попаданий на первой подаче.

В параллельном поединке Рыбакина в трех сетах вырвала волевую победу у американки Кори Гауфф – 5:7, 6:2, 6:2. Казахстанка переломила ход тяжелой встречи благодаря агрессивному приему во втором и третьем сетах.

Текущие соревнования в Торонто завершатся 13 августа. В 2025 году канадский "тысячник" проходил в Монреале, и тогда трофей завоевала Виктория Мбоко.

Для Елены Рыбакиной этот финал станет шансом завоевать свой 14-й титул под эгидой WTA. На данный момент 27-летняя спортсменка имеет в своем активе победы на Уимблдоне-2022, Australian Open-2026 и Итоговом турнире WTA (2025). Сумма ее карьерных призовых превышает $28,4 млн.

Ее соперница, 25-летняя Ига Швёнтек, за карьеру выиграла уже 25 одиночных титулов WTA. Среди главных достижений польской теннисистки значатся шесть турниров Большого шлема, включая Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024), US Open-2022, Уимблдон-2025, а также победа на Итоговом турнире WTA (2023). Карьерные призовые Швёнтек на сегодняшний день составляют более $45 млн.