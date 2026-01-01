Владельцы "Ливерпуля" продают 30% клуба консорциуму с Джеффом Безосом

В пресс-релизе не указывается стоимость сделки, но в The Guardian пишут о £1,65 млрд, что соответствует оценке клуба в целом на уровне £5,5 млрд.

В консорциум вошли:

Амит Бхатия, основатель AyBe Capital Advisers, в 2007 – 2026 – владелец и директор "Куинз Парк Рейнджерс", зять совладельца крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal Лакшми Миттала (свадьба Бхатии и Ваниши Миттал в 2004 году обошлась в $60 млн), за ним стоит в том числе фонд семьи Миттал Mittal Family Trust;

известный по Amazon Джефф Безос (Amazon) – через K5 Sports;

сооснователь Facebook Эдуардо Саверин (Facebook запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) – через EE Capital.

В совет директоров ФК "Ливерпуль" войдут Элейн Саверин (жена Эдуардо) и Брайан Баум (сооснователь K5). Совокупное состояние новых инвесторов в целом оценивается более чем в $300 млрд.

"Стратегическая инвестиция поддержит долгосрочные амбиции роста ФК «Ливерпуль», сведя вместе экспертов из мирового бизнеса, технологий и финансов", – утверждают в FSG. Там, впрочем, подчеркивают, что операционный контроль останется за ними.

По словам президента FSG Майка Гордона, "стало ясно, что Амит и консорциум разделяют нашу долгосрочную философию и ценят то, что делает «Ливерпуль» особенным". Он полагает, что опыт и чувство перспективы участников консорциума укрепят тот сильный фундамент, который уже существует.

Соглашение еще должно быть одобрено регулятором. Было заявлено, что оно никак не отразится на трансферном бюджете или стратегии "Ливерпуля" этим летом.

В июле Bloomberg информировал, что консорциум в конечном итоге хотел бы получить контрольный пакет, но в FSG настаивают: сделка с консорциумом не является шагом к выходу из капитала клуба, который группа купила в 2010 году за £300 млн.

ФК "Ливерпуль" – один из самых популярных и успешных с точки зрения числа трофеев английских клубов. Мерсисайдцы 20 раз побеждали в АПЛ, восемь раз брали Кубок Англии, 10 – Кубок Лиги, 16 – Суперкубок Англии. "Ливерпуль" – это также трехкратный обладатель Кубка УЕФА, шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный обладатель Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионом мира.

В рейтинге УЕФА клуб занимает четвертую строчку, уступая лишь "Баварии", "Реалу" и ПСЖ.

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