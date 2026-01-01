"Я хотел побеждать, хотел быть лучшим, хотел войти в историю": Роналду объявил о завершении карьеры в сборной

Он подчеркивает, что решение не было легким. По словам футболиста, он уходит с высоко поднятой головой, испытывая гордость и зная, что отдал все для Португалии.

"Я хотел побеждать, хотел быть лучшим, хотел войти в историю", – не без меланхолии вспоминает он.

"Голы проходят, кубки остаются в музеях, рекорды оказываются побитыми. Но есть кое-что, не уходящее со временем, – то место, которое я занимаю в сердцах людей", – говорит Роналду.

"Я провел свою жизнь, работая над тем, чтобы быть лучшим игроком в мире. Сегодня я понимаю, что величайшей победой было заслужить право представлять лучшую страну в мире", – подчеркивает он.

CR7 благодарит партнеров по команде, тренеров, семью, португальских фанатов по всему миру.

"Спасибо вам за эти 23 года. Спасибо, что верили в меня".

Последние недели прошли под знаком скандала вокруг Роналду.

В конце сентября в поединке против сборной Норвегии главный тренер португальцев Жорже Жезуш пообещал выпустить 41-летнего Криштиану Роналду на 30 мин., однако в итоге продержал его на скамейке запасных весь матч. Роналду счел такое отношение к себе неуважительным, из-за чего в раздевалке произошла эмоциональная словесная перепалка.

1 октября перед игрой в Копенгагене последовало продолжение. Узнав на предматчевой пресс-конференции, что главный тренер вновь не планирует выпускать его в стартовом составе на поединок против Дании, форвард посчитал это "нарушением договоренностей". Он самовольно покинул вечернюю тренировку, вызвал частный самолет и улетел из расположения сборной в Саудовскую Аравию, не поставив в известность руководство.

19 октября дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации (FPF) решил на месяц отстранить Роналду. Его даже оштрафовали. На €255.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и дважды брал Лигу наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

За "Аль-Наср" он играет с декабря 2022 года, ранее выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".