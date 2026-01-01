Завершилась жеребьевка Лиги чемпионов

В частности, как стало известно, "Реал Мадрид" сыграет против "Ливерпуля", ПСЖ, "Аталанты", "Лилля".

"Манчестер Сити" встретится с ПСЖ, "Барселоной", "Ювентусом", "Шахтером, "Спортингом". "Бавария" дома примет "Арсенал", "Севилью", "Будё-Глимт" и "Славию", а на выезде сыграет с "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Лиллем" и "Викингом".

На жеребьевке все клубы были разделены на четыре корзины:

Корзина 1: ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Реал Мадрид" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Барселона" (Испания), "Атлетико Мадрид" (Испания).

Корзина 2: "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Астон Вилла" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Бетис" (Испания), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Наполи" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Шахтер Донецк" (Украина), "Галатасарай" (Турция), "Фенербахче" (Турция), "Будё-Глимт" (Норвегия).

Корзина 4: "Штутгарт" (Германия), "Комо" (Италия), "Ланс" (Франция), "Сабах" (Азербайджан), "Славия" (Чехия), ЛАСК (Австрия), АЕК Афины (Греция), "Викинг" (Норвегия), "Слован" (Словакия).

Лига чемпионов – ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Проводится с сезона 1955/56 годов.