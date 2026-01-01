Разговоры о развитии России часто сводятся к двум крайностям. Первая – поиск новой «национальной идеи», которая должна наконец всё расставить по своим местам, вдохновить общество и указать путь. Вторая – полное отрицание любой идеологии, сведение развития к чисто техническим вопросам.

Однако есть и третий путь – отказ от поиска идеологии, образов будущего и сосредоточение на том, что действительно работает в России, – на реформах, меняющих институты, а не умы.

Государственный коллективизм – это не идеология. Это исторически сложившийся в России инструмент мобилизации и созидания, доказавший свою эффективность на протяжении веков. Он развивался, менялся и должен развиваться дальше. Сегодня надо не заменять одну идеологию другой, а совершенствовать этот инструмент. И начинать нужно не с законов и не с денег, а с гуманитарного основания – с понимания того, для кого и ради чего проводятся реформы.

Что такое государственный коллективизм, и как он вшит в историю страны

Государственный коллективизм – это модель развития, в которой государство выступает главным субъектом мобилизации ресурсов, смыслов и усилий. Это не просто форма организации труда или собственности. Это система, где государство определяет цели, концентрирует ресурсы и включает человека в общий проект как участника великого дела.

Государственный коллективизм не возник на пустом месте. Он произошел от русской общины – древнего института, пережившего крепостное право, реформы Столыпина и советскую коллективизацию.

Саратовский губернатор Пётр Столыпин принимает рапорт волостного старшины, 1904 год ©Wikimedia Commons/Public Domain

Община как форма организации крестьянской жизни существовала на протяжении веков. Она предполагала круговую поруку, совместное владение землей и периодические переделы. Это была естественная форма выживания и развития в условиях сурового климата и постоянных внешних угроз.

Советская коллективизация 1929–1933 годов стала трансформацией общинных начал в государственную систему. Колхозная модель сочеталась с чертами общинного строя: солидарная ответственность, оброчная система, административное прикрепление крестьянина к колхозу. Издержки коллективизации были ужасны, но она стала следующим шагом в развитии коллективных форм, позволившим провести индустриализацию и выстоять в войне.

Чем государственный коллективизм отличается от обычного

Обычный коллективизм – это форма организации, при которой люди объединяются для совместной деятельности на основе общих интересов. Он может существовать в разных формах: кооперативы, артели, коммуны. Он горизонтален и доброволен в своей основе.

Государственный коллективизм – это когда государство организует коллективные формы и использует их как инструмент созидания и мобилизации. Он вертикален по своей природе, но эта вертикаль служит общенародным целям, а не интересам отдельных групп.

Государственный коллективизм лучше и справедливее, чем олигархические кланы, теневые инвестфонды или тайные комитеты и ложи. Потому что он прозрачен: действует от имени народа и для народа. Потому что он подотчетен: его цели объявляются публично, а результаты видны всем. Потому что он справедлив: не позволяет узкой группе присваивать общенародные ресурсы.

Почему это хребет истории народа

Государственный коллективизм стал хребтом российской истории в силу нескольких причин. Во-первых, он обеспечил выживание. В условиях постоянных внешних угроз – от монгольского нашествия до нацистского вторжения – только концентрация ресурсов позволяла выстоять.

Во-вторых, он позволил совершить рывки. Индустриализация 1930-х, космическая программа, ядерный проект – все это было бы невозможно без государственной мобилизации ресурсов.

Члены рабочей бригады изымают скрытый кулаками хлеб, 5 сентября 1930 года ©РИА Новости

В-третьих, он сформировал идентичность. Для русского народа государство – это не просто политический институт. Это ценность, причем одна из важнейших.

Исторически Русь была собирательным понятием для народов, живущих на этой территории. Русское государство ассоциировалось у народа с защитой и покровительством страждущим. Ценность государства была обусловлена не только политическими причинами (потребность в единстве, силе и независимости), но и духовно-нравственными.

Показательно, что термин «державность» не существует ни в одном языке, кроме русского. Это специфически российская политико-идеологическая константа. Национальная идея русского народа стоит на четырех столпах: сильное государство, высокая духовность, коллективизм и справедливость.

Ошибка ослабления государства

Одна из наших главных исторических ошибок – попытка строить слабое государство или ослаблять его якобы потому, что «сильное государство – это плохо». Сильное государство – это не угроза, а защита. Это не препятствие для развития, а его залог. Сильное государство защищает от олигархического захвата, от теневых схем, от внешнего давления. Ослабление государства ведет не к свободе, а к хаосу.

Сегодня мы возвращаемся к пониманию: сильное государство – это благо. Государственный коллективизм надо не демонтировать, а развивать и улучшать. Но улучшать не механически, а одухотворенно, так, чтобы он всегда оставался человечным.

Гуманитарное основание Великих реформ 2.0

Любые реформы начинаются не с законов и не с денег, а с понимания того, для кого и ради чего они делаются. Если этого понимания нет, реформы либо пробуксовывают, либо дают результат, обратный задуманному.

Реформы 1990-х провалились не только потому, что не было институтов, а потому, что не имели гуманитарного основания. Не было ответа на вопрос «Для кого мы это делаем?» Предполагалось, что «для экономики», «для рынка», «для того, чтобы стать, как Запад». Но не для людей. И люди это почувствовали, отсюда отторжение, цинизм, потеря доверия.

Великие реформы 1861 года тоже были половинчатыми. Но они имели гуманитарное основание – освобождение человека от рабства. Это основание пережило и половинчатость, и бунты, и недовольство. Оно дало реформе нравственную легитимность, оказавшуюся важнее экономических деталей.

Картина «Чтение Положения 19 февраля 1861 года», художник Григорий Мясоедов, 1873 год ©Григорий Мясоедов/Государственная Третьяковская галерея

Сегодня перед лицом Великих реформ 2.0 нам нужно сначала проработать гуманитарное основание. Не как приложение к экономическим мерам, а как их фундамент. Это должно стать первым шагом до законов, до бюджетов, до институтов.

Гуманитарное основание реформ состоит из нескольких слоев. Первый – антропологический. Что такое русский человек? Он не «винтик» и не «ресурс». Он не «экономический агент» и не «потребитель». Он существо, ищущее смысл, достоинство и справедливость.

Второй слой – этический. Что такое справедливость? Что такое достоинство? Что такое человечность? Без ответа на эти вопросы реформы становятся либо жестокими, либо лицемерными.

Третий слой – экзистенциальный. Что значит жить в России? Что значит быть русским? Что мы ценим больше всего?

Четвертый слой – практический. Как эти принципы претворяются в конкретные решения? Как понять, что реформа человечна, а не бесчеловечна? Нужны критерии человечности, которые можно применить к каждому закону, каждому решению, каждому проекту.

Критерии человечного государственного коллективизма таковы. Человек – цель, а не средство. Государство существует для людей, а не люди для государства. Достоинство неприкосновенно. Никакие «великие цели» не оправдывают унижение человека. Справедливость очевидна. Люди видят, что ресурсы распределяются справедливо, а не по знакомству или лояльности. Голос человека слышен. Обратная связь работает не на бумаге, а в реальности. Право на ошибку есть у всех. И у государства, и у человека. Ошибка не преступление, а повод извлечь урок. Милосердие не отменяется эффективностью. Слабый, больной, старый – не «балласт», а часть народа.

Первые шаги: проработка гуманитарного основания

Наш народ претерпел многое. Бесчеловечность приходила со стороны государства: репрессии, лагеря, раскулачивание, принесение человека в жертву «великим целям». И со стороны врагов: нашествия, геноцид, попытки стереть нас как народ.

Советский пропагандистский плакат «На путях коллективизации», 1930 год ©Василий Костяницын/Wikimedia Commons/Public Domain

Это важный опыт. Он дает нам право и способность строить человечный государственный коллективизм. Мы знаем, что такое жестокость, и поэтому ценим человечность больше всего.

Первый шаг – это честный разговор об этом опыте. Не для того, чтобы кого-то обвинить, а для того, чтобы извлечь урок. Этот разговор должен быть частью подготовки реформ: публичные обсуждения, исследования, культурные проекты, образование.

Нужно создать критерий, определяющий, что значит «человечная реформа». Это должны быть вопросы, которые задаются к каждому закону и решению. Кому это поможет? Кто выигрывает, кто проигрывает, справедливо ли это? Не унижает ли это человека? Сохраняется ли достоинство даже у тех, кто проигрывает? Могут ли простые люди повлиять на решение? Есть ли милосердие? Что будет со слабыми, больными, старыми? Не повторяем ли мы ошибки прошлого? Нет ли здесь того, что мы уже осуждали? Ответы на эти вопросы должны стать обязательным фильтром при разработке реформ.

Нужен постоянно действующий орган, оценивающий реформы с точки зрения человечности. Речь не про объединение «правозащитников» в западном понимании этого слова. В состав этого органа должны входить наши люди, которые знают нашу историю и наши ценности. Это могут быть историки и философы, врачи и учителя, священнослужители традиционных конфессий, представители регионов и местных сообществ, психологи и социальные работники.

Задача этого органа – делать реформы человечными. Он не имеет права вето, но его заключение должно быть публичным и обязательным к рассмотрению.

Реформы не будут человечными, если люди не понимают, что это такое. Нужно воспитывать человечность не через проповеди, а через опыт.

В школах это можно делать, введя уроки этики и истории, на которых будут прививать не идеологию, а учить размышлять о человеке. В вузах гуманитарные курсы должны стать обязательными для всех специальностей. В сфере культуры проектам (фильмы, книги, спектакли), исследующим человечность, должна оказываться поддержка. СМИ должны перестать концентрироваться на катастрофах и конфликтах, начав вместо этого больше внимания уделять примерам человечных решений.

«Реформы» – слово, которое нужно реабилитировать

Слово «реформы» в России скомпрометировано «лихими девяностыми». Для многих оно ассоциируется с шоковой терапией, обвалом производства, обнищанием, разгулом преступности и потерей социальных гарантий. Реформы 1990-х провалились не потому, что они были реформами, а потому, что государство было ослаблено. Это были не реформы в полном смысле слова, а разграбление под лозунгом реформ.

Но это не значит, что реформы как таковые плохи. Это значит, что плохие реформы дискредитировали хорошее слово. И сейчас надо вернуть этому слову его истинное значение.

Реформы – это конкретная работа по улучшению институтов. Это инженерная задача, которую вполне можно решить.

Рабочие строят шлюз на канале Москва – Волга. 20 августа 1937 года ©Георгий Зельма/РИА Новости

Реформы дают надежду. Не абстрактную надежду на «светлое будущее», а конкретную надежду на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Реформы обеспечивают поддержку. Государство, которое реформирует систему в интересах народа, показывает, что оно слышит граждан и заботится о них. Реформы дают мгновенный эффект: упрощение процедур, снижение бюрократии, повышение зарплат, улучшение услуг – это видно сразу.

Реформы становятся залогом радости. Когда люди видят, что начались изменения, это создает эмоциональный подъем, чувство гордости и сопричастности.

Самое главное в реформах – это их цель. Реформы не должны проводиться в интересах абстрактной экономики, не должны быть попыткой «стать, как Запад». Они должны проводиться в интересах народа. Именно это делает реформы великими. Великие реформы прошлого (например, отмена крепостного права 1861 года) были великими не потому, что они были радикальными или быстрыми. Они были великими потому, что главной целью было освобождение людей.

Когда мы говорим о будущем, мы должны понимать: после победы в СВО наступит новый этап. И нам надо будет не просто восстановить разрушенное, но и создать новую систему, которая станет работать для людей. Реформы – главное дело этого этапа.

Что нужно для Великих реформ 2.0

Нужна реформа институтов развития. Четкие критерии эффективности для государственных корпораций. Публичная отчетность о результатах, а не только о затратах. Персональная ответственность руководителей за достижение целей. Ротация кадров между государством, бизнесом и наукой.

Нужны каналы обратной связи. Реальное местное самоуправление с бюджетами и полномочиями. Публичные слушания по инфраструктурным и социальным проектам. Независимая экспертиза, имеющая доступ к данным и возможность публично оценивать результаты.

Нужно пространство для роста личности. Нужно право на ошибку. Социальные лифты должны работать в интересах самых компетентных, а не самых лояльных.

Школы и вузы должны учить критически мыслить, а не просто способствовать приобретению тех или иных навыков. Культура предпринимательства должна стать нормой.

Нужна инновационная экосистема в масштабах всей страны и всех отраслей народного хозяйства. Венчурное финансирование с налоговыми стимулами. Университеты как центры НИОКР. Защита интеллектуальной собственности.

Нужна управляемая открытость. Технологическая абсорбция: покупать, учиться, копировать, улучшать. Иностранные инвестиции с правилами, а не запретами. Образовательная мобильность.

Заключение: реформы вместо грез

История России показывает, что реформы сверху работают, когда они:

Имеют четкие цели. Опираются на подготовленных исполнителей. Сопровождаются созданием институтов. Предусматривают обратную связь. Дают пространство для инициативы. Имеют гуманитарное основание – служат человеку.

Начать можно с простого: перестать искать «национальную идею», вместо этого сосредоточившись на развитии сильного государства, государственного коллективизма, проведении реформ в интересах народа.

Мы, русский народ, точно сможем это сделать. Не потому, что мы лучше других. А потому, что у нас есть опыт. Мы прошли через бесчеловечность и внутри государства, и со стороны врагов. Мы видели, к чему это ведет. Мы выжили. И мы ценим человечность больше всего.

Это не наивность. Это выстраданное знание. Мы знаем, что без человечности любые реформы превращаются в насилие. Мы знаем, что государственный коллективизм без человечности становится казармой. Мы знаем, что сильное государство без милосердия становится тиранией.

Именно поэтому мы можем построить человечный государственный коллективизм, такой, где сила государства служит человеку, а не наоборот. Где реформы делаются для людей. Где великие цели не оправдывают унижение. Где человечность – не слабость, а сила.

Первый шаг не закон, не указ, не бюджет. Первый шаг – разговор о человеке. О том, каким мы хотим видеть государство. О том, каким мы хотим видеть человека в этом государстве. О том, что для нас важнее всего. Этот разговор нужно начать сейчас. И он должен стать основанием всех будущих реформ.

Автор – заместитель директора Федерального центра гуманитарных практик РГГУ