Больше не памятник: правила исключения из реестра объектов культурного наследия меняются

Представители общественных организаций опасаются, что нововведения могут серьезно изменить облик исторических городов и поселений.

Только по решению правительства

Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) должны вноситься в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН), который ведет Минкультуры. С момента включения в него усадьбы, раскопки, дома и другие постройки и сооружения, согласно закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», находятся под охраной государства.

Cейчас в реестре около 162 тыс. ОКН, около 70 тыс. из них – федерального значения.

До настоящего времени решения о включении в реестр памятников истории и культуры регионального или местного значения принимали органы власти субъектов РФ, а памятников федерального значения – правительство. Но для исключения ОКН любой категории из указанного реестра требовалось распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра.

Чтобы получить такую визу в отношении ОКН федерального значения, Минкультуры направляло в правительство представление с приложением заключения государственной историко-культурной экспертизы. Если речь шла об ОКН регионального значения, требовалось еще и обращение руководства субъекта РФ. Если ОКН муниципального значения, обращение главы региона следовало согласовать с органом местного самоуправления.

В недавнем интервью глава комитета Совета Федерации (СФ) по науке и культуре Лилия Гумерова говорила, что на местах много объектов культурного наследия было включено в реестр необоснованно. «В 1990-е годы, когда был озвучен посыл поставить на охрану объекты культурного наследия, регионы, вероятно, рассчитывали на большое финансирование из федерального центра», – объясняла сенатор.

В качестве примера она привела мост в Саранске, построенный к 100-летнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина. Он обветшал, но так как это ОКН регионального значения и он включен в реестр, речь должна идти о реставрации, а расценки на ремонтные работы в таких случаях раза в три-четыре больше обычных.

По данным Минкультуры, за последние три года с разрешения правительства из реестра исключено 147 ОКН, 124 из них – регионального значения. При этом в России насчитывается 3142 утраченных объекта культурного наследия. «Там иногда даже фотографировать нечего, это пустой земельный участок», – говорила глава думского комитета по культуре Ольга Казакова (ЕР).

Новые правила

В январе 2025 года дума Ставропольского края внесла в парламент законопроект о новой процедуре исключения ОКН регионального и местного значения из госреестра. При поддержке кабмина он был принят и стал законом в конце июля 2026 года.

За федеральным правительством остались лишь решения об исключении из реестра ОКН федерального значения. Вопросы исключения из ЕГРОКН памятников истории и культуры регионального значения впредь будут находиться в ведении высшего исполнительного органа субъекта РФ. Решение должно приниматься по представлению регионального органа охраны объектов культурного наследия на основании заключения не менее трех экспертов и по согласованию с Минкультуры. Если ОКН местного значения, потребуется также обращение муниципалитета.

Раньше исключить объект из реестра было можно «в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения». Теперь – в случае полной физической утраты, «утраты историко-культурной ценности либо ее отсутствия».

На согласование с Минкультуры отводится 30 дней со дня поступления бумаг из региона. Порядок рассмотрения документов и их перечень еще предстоит установить правительству, поэтому срок вступления в силу нововведений отложен до 23 января 2027 года.

После исключения ОКН из реестра собственник вправе самостоятельно принимать решения о его дальнейшей судьбе: можно все снести и застроить участок либо отремонтировать или перестроить здание на свой вкус, уже не по правилам реставрации.

Ускорение процедуры

В пояснительной записке к своей инициативе ставропольские депутаты назвали новый механизм исключения из реестра «более эффективным».

В крае с 2019 года четыре раза проводили историко-культурную экспертизу в целях исключения памятников из реестра, правительство РФ принимало положительное решение, но процедура занимала около года, рассказывала в Госдуме начальник регионального управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.

Сейчас, по ее словам, в крае нужно исключить из реестра еще 45 объектов, утраченных в 80–90-х годах.

Ольга Казакова, в свою очередь, выражала надежду, что теперь процедура исключения ускорится, а «высвободившееся время будет использовано для того, чтобы у нас специалисты в регионах занимались сохранением памятников, объектов культурного наследия, а не бесконечной перепиской». По ее мнению, в принятом законе «все красные линии» сохранены и массового исключения ОКН из реестра быть не должно.

О необходимости упростить для регионов процедуру исключения из единого госреестра физически утраченных или необоснованно включенных в него ОКН неоднократно говорила и спикер СФ Валентина Матвиенко.

Власти субъектов РФ тоже поднимали этот вопрос неоднократно. В Госдуму и раньше вносились инициативы на эту тему, но поддержки не находили.

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь, Воронежская область ©Tatiana Zinchenko/Shutterstock/Fotodom

Так, в 2023 году исключать находящиеся «в состоянии полной физической утраты» памятники региональными законами предлагало Законодательное собрание Тверской области. Кабмин тогда выступил категорически против: изменение порядка «понизит уровень контроля за сохранением, использованием и государственной охраной таких объектов и увеличит риски их повреждения и уничтожения», говорилось в официальном отзыве.

Законопроект был отклонен Госдумой в январе 2024 года.

Потом члены думского комитета по культуре объясняли причины столь разных подходов к аналогичным вроде бы инициативам: в других законопроектах, в отличие от того, что внесли депутаты Ставропольского края, не упоминалось об участии федерального центра в принятии решений в форме согласования с Минкультуры.

Общественники против

В марте 2026 года представители общественных организаций, в том числе движения «Архнадзор», Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), Общества защиты памятников «Старый Петербург» и ряд экспертов просили депутатов не голосовать за инициативу Ставропольского края.

Норма о принятии решения об исключении из охранного реестра на самом высоком правительственном уровне перешла в действующий закон из закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 года и на протяжении почти полувека являлась одной из постоянных и проверенных временем правовых основ национального законодательства об охране культурного наследия, говорилось в открытом письме.

После первого чтения с просьбой не принимать закон к депутатам обращался ВООПИК.

Зампред этой организации Евгений Соседов в разговоре с «Профилем» заметил, что отношение к принятому закону остается негативным. «Мы считаем, что по сути он приведет к утрате исторических центров большинства старых городов. Сейчас пока уничтожается в основном историческая среда, не имеющая охранного статуса, за редкими исключениями, которые, как правило, предаются огласке, потому что снос реестрового памятника еще случается не часто и является уголовным преступлением», – говорит он.

Полного доверия к институту историко-культурной экспертизы в ее нынешнем виде общественники не испытывают. Согласование Минкультуры, по мнению Соседова, тоже серьезным заслоном не является, потому что наверняка будет формальным.

Провести решение об исключении из реестра через аппарат правительства и положить его на подпись премьер-министру не так просто; распоряжения правительства публикуются, и их легко отслеживать. Теперь же кабмин фактически освобождается от ответственности за массовое снятие с охраны ОКН, объясняет Соседов: отслеживать, что происходит в каждом из 89 регионов страны, никто не будет, а подробной публичной статистики исключений из реестра нет.

Концы в воду

«Нас убеждают, что ничего не изменится, все останется как есть. Но если все останется как есть, зачем что-то менять?» – спрашивала в ходе обсуждения инициативы ставропольцев первый замглавы комитета по культуре Елена Драпеко (СР). «Есть заинтересанты, которые готовы поддержать этот закон, и, как правило, это строительные компании, которым нужно освободить исторические центры городов от разрушенных исторических строений», – считает она. В Госдуме против закона голосовали КПРФ и СР.

Независимый депутат Оксана Дмитриева предупреждала: в нынешних финансовых условиях, когда у субъектов РФ, не говоря уже о муниципалитетах, нет денег на реставрацию и восстановление ОКН, а региональное охранное законодательство не везде такое строгое, как в Санкт-Петербурге, местные власти могут быть очень заинтересованы, чтобы снять с себя ответственность.

Этот закон можно назвать «концы в воду», говорила Дмитриева: многие сгоревшие либо самовольно перестроенные владельцами памятники архитектуры местного значения (купеческие дома, крестьянские избы) теперь могут быть исключены из реестра по причине утраты или отсутствия культурно-исторической ценности, и едва ли кого-то за допущенные нарушения охранных требований, приведшие к печальному финалу, накажут.

Кто ответит за утрату

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) есть семь статей на эту тему.

Одна из самых часто применяемых – 7.13, наказывающая за нарушения требований охранного законодательства в сфере культуры. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян сообщил «Профилю», что за первую половину 2025 года по этой статье и по статье 7.14 (организация или проведение земляных, строительных или иных работ) на ОКН вместе судами было рассмотрено 349 дел. Более свежей статистики нет.

Между тем значительная часть ОКН находится в собственности регионов или муниципалитетов, а часть 4 статьи 7.13 КоАП предусматривает штраф от 100 тыс. до 600 тыс. руб. для должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшие вред объекту культурного наследия или его уничтожение, напоминает Гаспарян.

На практике в подавляющем большинстве привлекаемые по 7.13 КоАП лица – это граждане, собственники объектов недвижимости, рассказал «Профилю» председатель КА «Династия» Борис Асриян. Есть и случаи привлечения к ответственности руководителей муниципальных автономных или казенных учреждений.

Изредка суды рассматривают административные дела и в отношении руководства городов или муниципальных комитетов за бездействие или формальное отношение к охранным обязательствам по объектам регионального значения, говорит адвокат. Обычно это является результатом прокурорских проверок.

Наказанием для муниципальных служащих в подобных ситуациях могут быть не только штраф, но и дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Время от времени сообщается и о приговорах по статьям 243 и 243.1 Уголовного кодекса, которые карают за уничтожение ОКН и за нарушение требований по охране памятников истории и культуры, повлекшее причинение им вреда, на ликвидацию которого потребовалось более 500 тыс. руб.