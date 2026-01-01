Технологии, кадры и агротуризм: в чем секрет агропроекта "Михайловское", который нацелен на конкуренцию с "мясными королями" Европы

Автором концепции выступил предприниматель Олег Волин. Это не первый проект, в котором он стремится изменить привычные правила. В 2012 году предприниматель реализовал модель традиционной российской торговли на фермерском «Петровском базаре» на Новой Риге. По сути, это был один из первых в стране проектов, объединявших несколько гастрономических форматов в одном пространстве. «Профиль» в свое время посвятил этой концепции целую статью. К созданию проекта был привлечен шеф-повар Пьер Ганьер, обладатель трех звезд «Мишлен». Теперь предпринимательская интуиция и системный подход переносятся в сферу мясного животноводства.
Масштаб, подкрепленный господдержкой
Производственная база хозяйства уже сегодня включает 5000 гектаров природных пастбищ в Износковском районе Калужской области. В планах увеличить земельный фонд до 10.000, а впоследствии до 12.000 гектаров и создать на этой территории замкнутую систему, в которой животноводство будет сочетаться с переработкой продукции, перевозками и агротуризмом.
Такая модель вызывает интерес и на федеральном уровне. Минсельхоз РФ объявил о запуске грантов для фермерских хозяйств, занимающихся органическим производством. Кроме того, с 2026 года в рамках нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» вводятся меры поддержки производителей органической продукции. Ведомство также проявляет интерес к опытным проектам по созданию экопоселений в регионах. Для «Михайловского» это потенциальная возможность ускорить развитие инфраструктуры и сократить затраты на внедрение экологических стандартов.
Экономика одного рабочего места
В основе производственной философии хозяйства лежат «Семь правил производства говядины травяного откорма», разработанные управляющим хозяйства. Методика предполагает снижение уровня стресса у животных, отказ от зернового докорма в пользу разнообразных пастбищных трав и особое внимание к биологической ценности продукта. Как отмечает Олег Волин, системный подход уже сейчас позволяет получать результат, соответствующий высоким мировым стандартам мясного производства.
Однако экономический эффект проекта выходит за пределы фермы. Каждое новое высокотехнологичное рабочее место в таком аграрном проекте способно создавать от трех до пяти дополнительных рабочих мест в сфере перевозок, переработки продукции, ветеринарного обслуживания и технического обеспечения. Это, в свою очередь, формирует спрос на жилье, образование и различные услуги, способствуя развитию социальной инфраструктуры.
Показательный пример такой работы – поддержка инициативы министерства сельского хозяйства Калужской области по развитию сельского образования. В Износковском районе, где расположена ферма, уже закупается современное оборудование для создания профильного аграрного класса в местной школе. Для хозяйства это возможность формировать кадровый резерв с раннего возраста, а для региона – шанс удержать молодежь.
Агротуризм как основа развития
Параллельно развивается направление агротуризма, которое в России набирает все большую популярность. По данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2024 года спрос на поездки в сельскую местность вырос на 40 процентов. В одной из деревень, которую планируется восстановить, формируется концепция, объединяющая авторскую кухню, спорт и природу. Отчасти ориентиром послужила философия фермы американского спортсмена Рича Фронинга, однако в российской версии эта идея преобразуется в пространство для активного и здорового долголетия.
В партнерстве с IceBox Fitness разрабатываются программы функциональных тренировок на открытом воздухе, занятий на беговых лыжах и упражнений на развитие равновесия. Уже запланированы велосипедные маршруты протяженностью от пяти километров по лесным тропам, пешие прогулки и традиционная баня у реки. Гастрономия здесь рассматривается как способ общения: приготовление блюд из продуктов фермы должно объединять гостей, а главным акцентом станут качество мяса и авторские способы его приготовления.
В состав пространства войдут дома с отдельными участками для уединения, резиденции для проведения встреч и мероприятий, а также образовательные программы для профессионалов и любителей. Сочетание производственных возможностей «Михайловского» и торгово-гастрономической культуры «Петровского базара» рассматривается как попытка создать модель, опережающую текущие рыночные запросы. Инвестируя в восстановительное земледелие, полный цикл переработки и качественную среду для отдыха, бизнес рассчитывает сформировать постоянную аудиторию, заинтересованную в осознанном потреблении и высоком качестве продукции.
Ставка на собственную школу
Стратегическая цель «Михайловского» не ограничивается производством мяса, сопоставимого с французскими образцами. Проект нацелен на создание в Центральной России школы мясного животноводства нового поколения, где традиции русского купечества, а именно честность, доверие и личная ответственность сочетаются с передовыми аграрными технологиями.
Подобные проекты, объединяющие технологии, природные ресурсы и высокие стандарты качества, потенциально способны стать точками роста для российской экономики. Однако их реальное влияние будет зависеть от последовательности инвестиций и эффективности взаимодействия бизнеса с государством.