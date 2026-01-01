Технологии, кадры и агротуризм: в чем секрет агропроекта "Михайловское", который нацелен на конкуренцию с "мясными королями" Европы

Автором концепции выступил предприниматель Олег Волин. Это не первый проект, в котором он стремится изменить привычные правила. В 2012 году предприниматель реализовал модель традиционной российской торговли на фермерском «Петровском базаре» на Новой Риге. По сути, это был один из первых в стране проектов, объединявших несколько гастрономических форматов в одном пространстве. «Профиль» в свое время посвятил этой концепции целую статью. К созданию проекта был привлечен шеф-повар Пьер Ганьер, обладатель трех звезд «Мишлен». Теперь предпринимательская интуиция и системный подход переносятся в сферу мясного животноводства.

Масштаб, подкрепленный господдержкой

Производственная база хозяйства уже сегодня включает 5000 гектаров природных пастбищ в Износковском районе Калужской области. В планах увеличить земельный фонд до 10.000, а впоследствии до 12.000 гектаров и создать на этой территории замкнутую систему, в которой животноводство будет сочетаться с переработкой продукции, перевозками и агротуризмом.

Такая модель вызывает интерес и на федеральном уровне. Минсельхоз РФ объявил о запуске грантов для фермерских хозяйств, занимающихся органическим производством. Кроме того, с 2026 года в рамках нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» вводятся меры поддержки производителей органической продукции. Ведомство также проявляет интерес к опытным проектам по созданию экопоселений в регионах. Для «Михайловского» это потенциальная возможность ускорить развитие инфраструктуры и сократить затраты на внедрение экологических стандартов.

Экономика одного рабочего места

В основе производственной философии хозяйства лежат «Семь правил производства говядины травяного откорма», разработанные управляющим хозяйства. Методика предполагает снижение уровня стресса у животных, отказ от зернового докорма в пользу разнообразных пастбищных трав и особое внимание к биологической ценности продукта. Как отмечает Олег Волин, системный подход уже сейчас позволяет получать результат, соответствующий высоким мировым стандартам мясного производства.

Олег Волин ©Фото: Ирина Маликова

Однако экономический эффект проекта выходит за пределы фермы. Каждое новое высокотехнологичное рабочее место в таком аграрном проекте способно создавать от трех до пяти дополнительных рабочих мест в сфере перевозок, переработки продукции, ветеринарного обслуживания и технического обеспечения. Это, в свою очередь, формирует спрос на жилье, образование и различные услуги, способствуя развитию социальной инфраструктуры.

Показательный пример такой работы – поддержка инициативы министерства сельского хозяйства Калужской области по развитию сельского образования. В Износковском районе, где расположена ферма, уже закупается современное оборудование для создания профильного аграрного класса в местной школе. Для хозяйства это возможность формировать кадровый резерв с раннего возраста, а для региона – шанс удержать молодежь.

Агротуризм как основа развития

Параллельно развивается направление агротуризма, которое в России набирает все большую популярность. По данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2024 года спрос на поездки в сельскую местность вырос на 40 процентов. В одной из деревень, которую планируется восстановить, формируется концепция, объединяющая авторскую кухню, спорт и природу. Отчасти ориентиром послужила философия фермы американского спортсмена Рича Фронинга, однако в российской версии эта идея преобразуется в пространство для активного и здорового долголетия.

В партнерстве с IceBox Fitness разрабатываются программы функциональных тренировок на открытом воздухе, занятий на беговых лыжах и упражнений на развитие равновесия. Уже запланированы велосипедные маршруты протяженностью от пяти километров по лесным тропам, пешие прогулки и традиционная баня у реки. Гастрономия здесь рассматривается как способ общения: приготовление блюд из продуктов фермы должно объединять гостей, а главным акцентом станут качество мяса и авторские способы его приготовления.

В состав пространства войдут дома с отдельными участками для уединения, резиденции для проведения встреч и мероприятий, а также образовательные программы для профессионалов и любителей. Сочетание производственных возможностей «Михайловского» и торгово-гастрономической культуры «Петровского базара» рассматривается как попытка создать модель, опережающую текущие рыночные запросы. Инвестируя в восстановительное земледелие, полный цикл переработки и качественную среду для отдыха, бизнес рассчитывает сформировать постоянную аудиторию, заинтересованную в осознанном потреблении и высоком качестве продукции.

Ставка на собственную школу

Стратегическая цель «Михайловского» не ограничивается производством мяса, сопоставимого с французскими образцами. Проект нацелен на создание в Центральной России школы мясного животноводства нового поколения, где традиции русского купечества, а именно честность, доверие и личная ответственность сочетаются с передовыми аграрными технологиями.

Подобные проекты, объединяющие технологии, природные ресурсы и высокие стандарты качества, потенциально способны стать точками роста для российской экономики. Однако их реальное влияние будет зависеть от последовательности инвестиций и эффективности взаимодействия бизнеса с государством.