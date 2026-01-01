Элизабет Холмс всего сорок с небольшим, но она уже успела стать персонажем не только новостных сводок, но и поп-культуры. В 2019 году о ней вышла документальная картина современного классика Алекса Гибни под названием «Изобретатель: жажда крови в Силиконовой долине». В 2022-м – сериал «Выбывшая» с Амандой Сайфред в главной роли (о нем вспоминают и в «Увидеть всё»). Теперь – картина Филдера и Оппенгейма, которой уже прочат «Оскары». Как демонстрируют в своей работе последние, интерес к героине основан не только на удивительной истории предполагаемого мошенничества, но и на загадочности самой Холмс.

В 19 лет Элизабет бросила учебу, чтобы осуществить мечту или даже миссию. Она потеряла любимого дядю и поэтому решила, что необходимо облегчить процесс сдачи анализов, чтобы люди могли раньше узнавать о потенциально смертельных диагнозах. Холмс основала компанию Theranos, обещая создать небольшой аппарат, заменяющий целую медицинскую лабораторию. Благодаря ему, сдав всего каплю крови из пальца, можно было бы дешево и быстро сделать около 200 видов анализов.

Элизабет удалось привлечь огромные деньги инвесторов. Но стартап, стоимость которого достигала $9 млрд, разорился. Оказалось, что чудо-проект невозможно было воплотить в жизнь. Вроде бы Холмс, таким образом, всех обманывала, но, если судить даже по фильму Алекса Гибни, она до последнего верила в то, что у нее все получится. Распространенная практика Fake it till you make it («Притворяйся, пока не добьешься») дала сбой.

Итак, за месяц с небольшим до тюремного заключения Элизабет Холмс и ее муж и бизнес-партнер Билли Эванс пригласили к себе домой съемочную группу во главе с Нейтаном Филдером и Лансом Оппенгеймом. Зачем? Вероятно, чтобы, позволив им «увидеть всё», доказать зрителям невиновность Элизабет. Ведь она продолжает уверять, что ее неправильно поняли, что, возможно, она просто неверно подбирала слова. Более того, они с мужем дальше развивают проект и ищут новых инвесторов. Но почему они выбрали именно этих постановщиков?

На тот момент Оппенгейм был не самым известным, но талантливым молодым документалистом, который уже успел, впрочем, поработать под продюсерским крылом Даррена Аронофски. Его «Что-то вроде рая» рассказывал о поселении в штате Флорида, куда переехали десятки тысяч американцев, чтобы провести там старость в безмятежной роскоши. Однако, несмотря на это, не всем из них удалось избавиться от экзистенциальных мук. Осенью 2026-го Оппенгейм дебютировал в игровом кино: его «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном прогремел в конкурсе Венецианского фестиваля, а в декабре фильм выйдет в прокат в России. Едва ли сама Холмс задумывала, чтобы картина о ней, несмотря на идиллические картинки семейной жизни с двумя маленькими детьми на берегу океана, обдавала порой почти линчевской тревогой? Однако именно так и получилось, в том числе за счет творческого бэкграунда Оппенгейма. Сама Холмс выглядит в кадре то невинным голубоглазым ангелом, то опасной безумицей. Чаще всего благодаря крупным планам подвижного лица героини и той и другой одновременно.

Кадр из фильма «Увидеть всё» ©Кинокомпания "Вольга"

Нейтан Филдер на момент начала съемок был уже автором сверхпопулярным в кругу тех, кто предпочитает кинематограф с чудинкой (или даже безуминкой). В 2022 году на HBO вышел первый сезон его документально-игрового сериала «Репетиция». В нем Филдер помогал обычным людям отрепетировать сложные моменты их жизни заранее, чтобы они не оплошали в ответственный момент. Так, один из героев когда-то соврал подруге о статусе магистра и очень боялся признаться ей в правде спустя много лет. Филдер нанял актрису, которая проигрывала с мужчиной все вероятные варианты разговора с подругой, имитируя ее мимику и манеру речи. Причем происходило это все в специально построенной декорации бара – копии того, где герой планировал потом провести реальный разговор.

Другая героиня «Репетиции» хотела понять, справится ли она с ролью матери. В итоге она несколько месяцев жила в доме с разными детьми-актерами, ведь необходимо было «протестировать» разные возрасты – от младенчества до тинейджерства. Сам Филдер в какой-то момент начал играть в этой реалистичной постановке роль отца, окончательно превратив происходящее в сюрреалистическое сумасшествие.

Многие, посмотрев «Увидеть всё», говорили о том, что это ни с чем не сравнимый опыт и ни на что не похожее кино. Но, хотя картина получилась действительно захватывающей (а еще парадоксально смешной), стоит признать, что во многом Нейтан Филдер повторяет уже опробованный им в «Репетиции» метод. Во-первых, во второй части картины, когда Холмс отправляется в тюрьму, он снова обращается к разыгрыванию разговоров с недоступным пока собеседником. Рецензенты предпочитают скрывать, кто ему в этом помогает, хотя едва ли это стало бы оглушительным спойлером.

Во-вторых, документальное и игровое вновь смешиваются порой до неразличимости. Так же, как герои и их альтер эго. Настоящий ли в кадре Филдер? А Элизабет Холмс? Или мы все время наблюдаем за персонажем, созданным ею, гением манипуляций? А Билли – по-настоящему любящий муж или лицемерный расчетливый абьюзер?

Как бы ни хотелось получить ответы на все вопросы, в финале мы приходим к выводу, что иногда это невозможно. Понять мы способны в лучшем случае собственные чувства, которые, кстати, зачастую и застилают нам глаза, мешая увидеть другого беспристрастно. Наверное, в этом и заключается сила «Увидеть всё» и его пугающий эффект. Когда нельзя узнать, можно только поверить и наблюдать, что произойдет дальше. Но задавать себе и другим вопросы стоит всегда – и это гуманистический вывод из фильма. Даже когда речь идет о женщине, мнение о которой большинство сложило давно и бесповоротно.