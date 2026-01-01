Как отелям и ресторанам выстоять в конкуренции с апартаментами и сервисами доставки еды

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Риски гостиничной отрасли

В первом полугодии 2026-го в России открылось семь крупных гостиниц категории от трех до пяти звезд общей вместимостью 1400 номеров в Москве, Санкт-Петербурге, на курортах Краснодарского края и в Нижегородской области. Это на 48% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил «Профилю» генеральный директор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов. Таким образом, к 1 июля общее число мест размещения в качественных отелях достигло 185,1 тыс. Основная часть номерного фонда (71%) приходится на регионы. Москва удерживает 19% рынка, а Северная столица – 10%.

Замедление темпов ввода новых гостиничных объектов обусловлено рядом факторов, но прежде всего – падением потребительской активности. Россияне перешли к сберегательной модели поведения, что негативно сказывается на спросе в сегменте гостеприимства, говорит Алексей Ефимов. Несмотря на то что в целом число постояльцев продолжает расти, динамика заметно снизились. За первые пять месяцев 2026-го показатель увеличился лишь на 6% (до 34,3 млн человек), тогда как в 2023–2025 годах средний прирост составлял 11%. Дополнительное давление на отрасль оказывает дисбаланс туристических потоков. Россияне стали чаще летать за границу: в первом квартале число поездок выросло на 9% (до 5,6 млн). А вот иностранцы к нам едут реже, минус те же 9% (1,4 млн человек).

В итоге спрос на ключевые туристические направления начал падать. Загрузка отелей в Москве сократилась до 69%, в Санкт-Петербурге – до 59%. Отели пытаются удержать клиентов выгодными ценами. В столице, например, средняя стоимость размещения снизилась в среднем на 6%. Однако подобные меры не спасают ситуацию. Из-за слабой загрузки выручка гостиниц просела на 9%. Эксперты отмечают, что стратегия «дешевых номеров» заходит в тупик, поскольку бизнес-затраты продолжают расти, и бесконечно понижать цены отельеры просто не могут.

Рост себестоимости строительства – вторая серьезная проблема отрасли, заметила в беседе с «Профилем» партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Усенко. Гостиницы требуют значительных вложений на старте и профессионального управления, при этом отсутствие гарантированной доходности (в отличие от арендной недвижимости) делает такие проекты долго окупаемыми и рискованными.

Ранее драйвером рынка выступала программа льготного кредитования для проектов в сфере туризма, утвержденная в 2021-м постановлением правительства. Благодаря этому удалось обеспечить ввод 75 тыс. номеров за четыре года. После того как срок действия программы закончился, застройщики обратились к инструменту финансирования гостиничных проектов по федеральному закону №214-ФЗ. Теперь они через эскроу-счета привлекают деньги дольщиков на строительство апартаментов. Таким образом сегодня реализуются масштабные проекты так называемых курортных апартаментов (гостиничные номера, которые продаются в розницу в виде «инвестиционных номеров» – с пассивным операционным доходом от гостиничного использования).

«Однако механизм не лишен изъянов. Многие застройщики путают специфику курортных отелей с жилыми комплексами, что ведет к концептуальным ошибкам и завышенным ожиданиям инвесторов-физлиц. Тем не менее именно этот путь сейчас обеспечивает приток качественного предложения, меняющего облик туристических локаций страны», – говорит Марина Усенко.

В моде персонализация

Согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования «Островок», сегмент апартаментов стал лидером по темпам роста на российском рынке гостеприимства, вытесняя гостиницы. За год число предложений подскочило на 67%, спрос на такой формат размещения только в первом полугодии 2026-го среди самостоятельных путешественников увеличился на 8%, общее же число бронирований возросло на 10%. Сейчас на долю апартаментов приходится 27% всех заказов на онлайн-платформе, что значительно выше показателей отелей (например, трехзвездочные гостиницы занимают 18%, четырехзвездочные – 14%).

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает популярность апартаментов с их ценовой доступностью (в среднем 4600 руб. за ночь против 5800–9000 руб. в отелях) и возможностью сэкономить на питании благодаря наличию кухонной зоны. Кроме того, апартаменты выручают в высокий сезон, когда номерной фонд гостиниц переполнен. Данный формат пользуется наибольшим спросом среди семей с детьми (до 35% бронирований), которых привлекает большая площадь, наличие нескольких комнат и домашний уют. Лидером по бронированию апартаментов стала Калининградская область (60%), в топ-5 также вошли Татарстан, Башкортостан, Ленинградская и Мурманская области.

По словам основателя агентства «БЕСТ-Новострой» и платформы по анализу рынка недвижимости bnMAP.pro Ирины Доброхотовой, этот сегмент все больше привлекает профессиональных инвесторов, которые делают ставку на качественный сервис и управление объектами в популярных локациях. Апартаменты изначально проектируются под посуточную аренду, имеют развитую инфраструктуру и профессиональное управление. Успешные игроки сегодня владеют портфелями из нескольких объектов, повышая доходность на 20–30% за счет хоумстейджинга (комплекс мер по повышению привлекательности помещения) и гибкого ценообразования.

В свою очередь, Алексей Ефимов подчеркивает: чтобы выстоять в конкурентной борьбе, отельерам нужно фокусироваться на повышении стандартов обслуживания и внедрении индивидуального подхода. Усредненность больше не работает – в моде персонализация. Гости хотят, чтобы их желания исполнялись до того, как они их выскажут. Решение – создание «цифрового портрета» посетителя. Зная всё – от предпочтений температуры в номере до распорядка дня клиента, – можно подготовить идеальный сервис заранее. Такой подход превращает случайных постояльцев в постоянных гостей.

©Юрий Смитюк/ТАСС

Стратегия охвата

Рынок общепита продолжает расти, но уже не так активно, как раньше. По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», за первые шесть месяцев 2026-го отрасль прибавила лишь 1,58% против 3,45% годом ранее. При этом четверть (25%) всех предприятий общественного питания сосредоточена в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае. Эксперт проекта Вероника Скороходова отмечает, что рынок переживает период турбулентности: «Число закрытий в два раза больше, чем открытий. Конкуренция растет, и выживать в мегаполисах становится все сложнее».

По мнению эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Алёны Овчинниковой, залогом успеха гастробизнеса является омниканальность. Чтобы оставаться прибыльными, ресторанам необходимо развивать все направления одновременно: работу зала, доставку, самовывоз, а также собственные цифровые площадки (сайт, приложение) и сотрудничество с агрегаторами. Если в одном канале наблюдается спад, другие источники выручки компенсируют потери, обеспечивая стабильность бизнеса даже при колебаниях спроса.

«Сегодняшние рестораторы делают ставку на мультиформатность, включая в меню как доступные позиции, так и блюда высокой кухни, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Но одного вкуса уже недостаточно. Блюдо должно быть настолько эффектным, чтобы рука сама тянулась к смартфону для публикации в сторис. Бренд-шефам и технологам приходится постоянно придумывать что-то новое, умудряясь при этом не выходить за рамки бюджета и не усложнять процесс закупок», – говорит Овчинникова.

Гастрономический код региона

Выделиться на фоне конкурентов позволяет акцент на региональных продуктах и национальных традициях. Гастрономический туризм набирает обороты: сегодня путешественники отправляются в путь не только ради достопримечательностей, но и ради локальных деликатесов. Попробовать тюменскую строганину или красноярскую рыбу значит не просто утолить голод, но прикоснуться к аутентичной культуре и истории региона через уникальный вкус. Делая ставку на местные ресурсы – лесные и речные/морские дары, фермерскую продукцию, – рестораны формируют гастрономический код региона, который невозможно воспроизвести в других условиях.

Местные продукты в российском ресторанном бизнесе перестали ассоциироваться с «простотой», став фундаментом для высокотехнологичной гастрономии. Благодаря внедрению сложных методик (ферментирование, низкотемпературная сушка и прочее) шеф-повара создают уникальные вкусовые профили. «Для современного гостя региональный продукт – это не компромисс, а повод для гордости», – говорит президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Понятие локальной кухни охватывает весь спектр гастрономии – от изысканных ресторанных концепций до сегмента быстрого питания. Например, калининградская «Промрыба» покоряет гостей рыбной шавермой, а казанский «Тюбетей» предлагает современный взгляд на татарские традиции в формате халяльного стритфуда. Во Владивостоке популярно блюдо пянсе – паровые булочки с начинкой из мясного фарша, капусты и специй.

В ответ на растущий интерес к здоровому образу жизни ресторанный бизнес расширяет ассортимент блюд, соответствующих принципам правильного питания. Теперь в меню все чаще встречается безглютеновая еда, суперфуды, выпечка из альтернативной муки. Применяются технологии низкотемпературного приготовления, позволяющие сохранить текстуру и пользу продуктов. Принцип «с грядки на стол» стал для современных шеф-поваров не просто модным трендом, а осознанным выбором. Работая напрямую с местными хозяйствами, рестораны получают лучшие продукты без лишних наценок. Такая экономия на логистике позволяет удерживать цены на комфортном для гостей уровне, не ущемляя при этом интересы самого заведения.

Эксперты сходятся во мнении: усредненного сервиса больше не достаточно. Гости не хотят платить за обыденность – они ищут эмоции, атмосферу, самобытность. Отели и рестораны, которые продолжат работать по старинке, рискуют остаться за бортом: современный клиент без колебаний променяет безликий номер на дизайнерские апартаменты, а заурядное кафе – на заведение с уникальной концепцией.