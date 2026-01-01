ЦАХАЛ сообщил об устранении командира противотанкового подразделения ХАМАС в секторе Газа

В сообщении пресс-службы армии также извещается об устранении на юге сектора Газа боевика бригады ХАМАС "Хан-Юнис" Аззама Рифаата Абда Абадалу.

В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами были предприняты меры по снижению ущерба для гражданских лиц, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

Между Израилем и ХАМАС в настоящее время формально действует режим прекращения огня, который необходим для урегулирования в анклаве. Палестинское движение 9 августа согласилось на реализацию плана урегулирования в секторе Газа. Приоритетом объявлена полная реализация всех пунктов договоренности, что должно обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, остановку атак на палестинцев, вывод израильских войск и открытие всех пунктов пропуска на границе сектора Газа.

При этом Тель-Авив настаивает на полном разоружении ХАМАС как основы для любых последующих дипломатических шагов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что, несмотря на усилия по урегулированию, израильские власти оставляют за собой право вооруженной защиты "жизни и безопасности израильтян".