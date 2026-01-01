В состав группы входят авианесущий универсальный десантный корабль USS Makin Island и два десантно-вертолётных корабля-дока USS John P. Murtha и USS Anchorage. На борту размещён 13-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. человек, две эскадрильи истребителей вертикального взлёта и посадки F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолёты, а также десантные катера.

Тем временем в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся авианосцы USS George Bush и USS Theodore Roosevelt; на каждом базируется по 48 истребителей. Вместе с ними вблизи Ирана развернуты два крейсера, девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны и беспилотный разведывательный корабль. Кроме того, два эсминца ВМС США находятся в Красном море, ещё два – в восточной части Средиземного моря.

Ранее в распоряжении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке находилась амфибийно-десантная группа во главе с УДК USS Boxer, которая покинула регион в начале ноября.

В последние месяцы присутствие американских сил и их союзников в Персидском и Оманском заливах удерживается на историческом максимуме. Блокируя иранские порты, Вашингтон стремится полностью лишить Тегеран доходов от экспорта нефти и принудить к капитуляции на переговорах. В ответ Иран удерживает пролив закрытым и заявляет, что безопасность мореходства вернется в регион только после полного снятия американской блокады.

Дональд Трамп 22 ноября обвинил иранских переговорщиков в затягивании диалога и продолжении эскалации боевых действий после промежуточных выборов в США. Он уточнил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года.