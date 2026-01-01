"Сейчас они более агрессивны, чем до выборов. Они постоянно разговаривают, все, что они делают – разговаривают", – заявил Трамп телеканалу Fox News в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Накануне, по словам Трампа, иранская сторона через главу МИД Ирана Аббаса Арагчи выражала готовность на экспертном уровне провести переговоры с США по вопросу Ормузского пролива и стремление к "хорошему, достойному и прочному соглашению".

Глава Белого дома, как передает телеканал, "склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года в случае, если сделка не будет достигнута".

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако уже через три недели стороны вновь обменялись ударами, и на текущий момент конфликт остается неурегулированным.

Ранее Тегеран заявлял, что предложил США собственный план из семи условий с вариантами открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Президент США Дональд Трамп отверг эту инициативу, после чего в переговорном процессе наступила патовая ситуация, при которой обе стороны требуют выполнения своих условий.

В последние месяцы присутствие американских сил и их союзников в Персидском и Оманском заливах удерживается на историческом максимуме. Блокируя иранские порты, Вашингтон стремится полностью лишить Тегеран доходов от экспорта нефти и принудить к капитуляции на переговорах. В ответ Иран удерживает пролив закрытым и заявляет, что безопасность мореходства вернется в регион только после полного снятия американской блокады.

В начале ноября верховный лидер Ирана распорядился начать переговоры с США, уже 15 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран утратил доверие к переговорному процессу с США, но через посредников уведомил о готовности урегулировать кризис и открыть Ормузский пролив при выполнении Вашингтоном тех самых семи требований, которые содержатся в ранее предложенном плане.

22 ноября глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи пояснил: "Наша позиция такова: пока не будут выполнены требования Ирана, обсуждение Ормузского пролива и его открытия не имеет никакого смысла".