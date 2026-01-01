Хуситы атаковали беспилотниками НПЗ Saudi Aramco в Джизане

Согласно официальному заявлению подконтрольного хуситам информационного агентства SABA, для атаки использовались два беспилотных летательных аппарата, которые точно поразили цель.

Представители вооруженных сил хуситов подчеркнули, что эта воздушная операция стала прямым ответом на недавние нарушения воздушного пространства и суверенитета Йемена.

По их данным, саудовская беспилотная авиация совершила несанкционированные полеты над северо-западными йеменскими провинциями Саада и Хаджа.

Предыдущая крупная атака хуситов на этот же НПЗ в Джизане произошла в конце июля. Из-за полученных тогда повреждений комплекса газификации и резервуарного парка государственная компания Saudi Aramco временно остановила работу предприятия мощностью 400 тысяч баррелей в сутки.

Возобновление полноценного производства планировалось завершить к 15 августа, однако новый налет беспилотников сорвал график ремонта.

Обострение ситуации в регионе продолжается с конца июля, когда движение "Ансар Алла" официально объявило о срыве двухлетнего перемирия с Эр-Риядом и начале полномасштабной морской блокады Саудовской Аравии.

С тех пор ударам баллистических ракет и дронов регулярно подвергаются не только НПЗ в Джизане и Янбу, но и саудовские нефтяные танкеры в Красном море.