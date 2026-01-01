Инвесторам из Китая и Гонконга отказывают в доступе к IPO Anthropic

По сведениям источников, некоторые потенциальные инвесторы продолжают изучать возможности подачи заявок (ведь формального запрета как такового нет), но ряд банков или уже им отказали, или назвали маловероятным удовлетворение таких заявок.

Один из известных кейсов – размещение китайским инвестором заявок через фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Пока неизвестна судьба этих заявок. Также изучается возможность организации так называемых SPV, Special purpose vehicle (их иногда переводят на русский как "компании особого назначения").

В Anthropic, Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Отмечается, что схожая практика уже применялась к инвесторам из Китая и Гонконга: при IPO SpaceX координатор международного размещения Citigroup уведомил другие банки-участники, что инвесторы из Китая и Гонконга не допускаются к участию ввиду ограничений ITAR.

При подаче документов на IPO Anthropic не прописывала ограничения в отношении инвесторов в Китае и Гонконге.

В перечне стран и территорий, где осуществляется поддержка продуктов Anthropic, Китай и Гонконг отсутствуют.

Прайсинг IPO Anthropic намечен на 18 ноября, дебют на Nasdaq Global Select Market с тикером ANT последует 19 ноября. Компания и ее сооснователи хотят продать акции на $90,4 млрд.

Андеррайтеров возглавляют Goldman Sachs и Morgan Stanley, в синдикате участвуют еще 20 банков.

Ситуация с китайскими инвесторами в Anthropic – очередная иллюстрация к противостоянию США и КНР в области высоких технологий. Накануне, 12 ноября, ушел в отставку гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, который признал связь с женщиной по имени Элис Хуанг (не родственница) – американские правоохранители подозревают ее участие в контрабандных поставках продукции американского HighTech в Китай и даже непосредственно в связях с китайской разведкой.