Иран не ведет переговоров с США, разрабатывается временный канал – Аракчи

По словам Аракчи, при содействии Катара и Пакистана Иран поддерживает контакт и обменивается сообщениями, однако такая коммуникация не является переговорами.

Глава МИД отметил, что прежние каналы связи с США утратили эффективность и требуется определить новый формат взаимодействия. "В настоящее время мы разрабатываем временный канал, который на более позднем этапе будет преобразован в постоянный", – сказал Аракчи.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном по одному из ключевых спорных вопросов конфликта – статусу Ормузского пролива.

Иран закрыл Ормузский пролив в рамках военного противостояния с США и Израилем, а также в ответ на нарушение режима прекращения огня в Ливане. Тегеран использует блокировку этой ключевой транспортной артерии как экономический и геополитический рычаг давления в ходе текущего конфликта.

Говоря об условия открытия пролива, новый секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи заявил, что Вашингтон должен прекратить войну и выплатить замороженные средства Тегерана. По его словам, также должны прекратиться боевые действия в Ливане и секторе Газа. Соответствующие условия были донесены до США через посредников.