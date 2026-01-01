Италия возобновит Шенгенское соглашение с Испанией только в случае урегулирования в Сеуте

Как информирует "Интерфакс", Пьянтедози добавил, что приостановка Шенгенского соглашения с Испанией полностью соответствует европейскому законодательству. Целью этого шага в том числе является обеспечение безопасности европейских границ, подчеркнул министр.

Миграционный кризис в Сеуте: ситуация на 13 августа 2026 года

Основная волна кризиса конца июля, когда в Сеуту проникли до 70–80 тысяч марокканцев, спала благодаря репатриации, однако обстановка на границе Испании и Марокко остается крайне напряженной. В испанском эксклаве сохраняется режим повышенной готовности из-за угрозы нового массового штурма границы. Он, согласно призывам в соцсетях, координируется на 15 августа.

В Сеуту экстренно прибыла экспертная группа Еврокомиссии для усиления пограничного контроля. Командование вооруженных сил Сеуты привело войска и Гражданскую гвардию в состояние полной боевой готовности.

В городе остаются от 2 до 5 тысяч мигрантов из прошлой волны (преимущественно подростки без сопровождения, которых юридически сложно депортировать).

Почему Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией?

Итальянские власти во главе с премьер-министром Джорджей Мелони пошли на этот шаг из опасений, что проникшие в Сеуту мигранты смогут бесконтрольно попасть на материковую часть Испании, а затем разъехаться по всей Европе. Руководитель МИД Италии Антонио Таяни также связал экстренные меры с необходимостью защиты граждан от рисков терроризма. Рим и поддержавшие его страны (такие как Финляндия) обвинили Мадрид в неспособности надежно защитить внешние границы Шенгенской зоны.

Ранее мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал изолировать остающихся в городе мигрантов до их выдворения.