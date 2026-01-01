Моряки ВМС США рискуют остаться без жалования из-за войны с Ираном – Guardian

Как пишет британская газета Guardian со ссылкой на внутренние документы Пентагона, ведение боевых действий и поддержание морской блокады истощили запасы боеприпасов и поставили ВМС США на грань исчерпания выделенных ассигнований.

Внутренние материалы указывают на риски с выплатой жалования личному составу и необходимость временно закрывать дефицит за счет неосвоенных статей бюджета, а также откладывать несрочные работы по ремонту береговой инфраструктуры.

"Деньги из фонда оплаты труда были изъяты для покрытия непредвиденных боевых расходов за рубежом и теперь закрываются неосвоенными средствами. Они перекрывают дефицит зарплатного фонда, чтобы нам хватило средств на выплату жалования", – цитирует Guardian неназванного представителя ВМС США.

Издание отмечает, что бюджет ВМС на 2026 финансовый год в размере около $300 млрд не предусматривал расходов на операцию против Тегерана. Перспективы одобрения конгрессом экстренного пакета финансирования на $67 млрд, который запросил Белый дом, оцениваются как маловероятные.

Группировка ВМС США в непосредственной близости от Ирана насчитывает не менее 20 боевых кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института США. В Аравийском море к юго-востоку от иранского побережья действуют два авианосца – USS George Bush и USS George Washington. Последний на минувшей неделе сменил в регионе авианосец USS Abraham Lincoln, который вернулся на базу в США.

Ранее Центр стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитал, что в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тыс. ракет Patriot и около 200 ракет-перехватчиков THAAD. По оценке CSIS, запасы Patriot сократились с 2,3 тыс. до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.