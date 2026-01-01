Военные проверили ударные беспилотники немецких компаний Helsing и Stark с инертной (безопасной) боевой частью. Аппараты выполняли пикирование на основные боевые танки и поражали учебные цели. За ходом испытаний наблюдал командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг, сообщило Reuters.

Как указывает агентство, к концу 2027 года Германия намерена на постоянной основе разместить в Литве бронетанковую бригаду численностью около 5 тыс. военнослужащих. Планируется сформировать шесть специализированных подразделений для применения дронов-камикадзе, при этом первая батарея среднего радиуса действия должна быть полностью готова к 2027 году.

В настоящее время на вооружении стран НАТО состоят унифицированные серии беспилотников, преимущественно производства США. Немецкие компании Helsing и Stark – это стартапы, появившиеся в последние годы (в 2021 и 2024 годах соответственно). Обе компании относятся к так называемому сегменту новой обороны (New Defence) и сориентированы на быстрое и массовое производство автономных беспилотных систем. Учения в Литве – практически первая демонстрация новой техники в условиях, близких к боевым.