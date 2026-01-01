О планировании новых антироссийских санкций рассказала Каллас

"В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить", – сказала политик в интервью немецкой газете Die Welt. Характер планируемых ограничений Каллас не раскрыла.

Дипломат отметила, что принятие в американском сенате закона о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), "вселяет надежду на сближение Европы и Соединённых Штатов".

В том же интервью Каллас призвала "лучше координировать инструменты ЕС в интересах Европы", в том числе на уровне дипломатических решений.

Предыдущий, 21-й санкционный пакет ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 физических лиц. В конце июля источники Bloomberg сообщили о планах блока ввести ограничения в отношении более чем 1600 компаний, "связанных с Россией".

Ранее предполагалось, что 22-й пакет антироссийских санкций будет подготовлен до 12 октября.

В 2026 году Еврокомиссия ввела новый порядок продления ранее введенных антироссийских санкций: если раньше такое продление требовалось раз в полгода, то теперь переутверждение рестрикций проводится раз в год.

Линдси Грэм - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России; физическое лицо или организация, признанная экстремистской и запрещенная в России;

