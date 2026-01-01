О риске полной потери урожая на юге Германии заявили фермеры

В интервью RND он отметил: "Мы прогнозируем сбор зерновых, особенно пшеницы, а также рапса ниже среднего уровня". По его словам, тенденция к снижению затрагивает и осенние культуры: картофель, овощи, сахарную свеклу, а также кукурузу и сою. "Что касается осенних культур, то здесь также намечается тенденция к серьезному снижению урожайности", – добавил Руквид. "В южных регионах Германии дело может дойти до полной потери урожая", – констатировал он.

Ситуация на севере страны несколько стабильнее благодаря периодическим осадкам: состояние посевов там пока приемлемое, однако объемы сбора, по оценке Руквида, вероятно, также окажутся ниже средних значений. "Общей и главной проблемой, особенно на юге Германии, сейчас становится то, что кормовые культуры больше не растут", – указал он.

Дефицит кормов фиксируется в ряде федеральных земель, прежде всего на юге, что вынуждает некоторых фермеров досрочно забивать скот. Финансовая нагрузка на хозяйства растет. "Я знаю коллег, которые больше не могут оплачивать счета за средства защиты растений и удобрения и вынуждены идти в банк", – сообщил Руквид. По его словам, спрос на кредиты для поддержания ликвидности и промежуточные займы сейчас крайне высок. "Экономическое положение сельского хозяйства критически напряженное – с одной стороны, высокие затраты на средства производства, с другой – низкие цены на сельхозпродукцию", – подчеркнул он.

Руквид призвал к поддержке со стороны властей. В качестве мер он предложил увеличить помощь ЕС на закупку удобрений с €60 млн до €180 млн и перенести выплату 80% прямых субсидий ЕС фермерам на октябрь. "Третьей неотложной мерой должно стать существенное снижение налогов на дизельное топливо как минимум до конца ноября. Это поможет фермерам в краткосрочной перспективе и снизит финансовую нагрузку", – заявил он.

По словам Руквида, сельское хозяйство уже много лет адаптируется к климатическим изменениям. Аграриям срочно требуются более жаростойкие и устойчивые сорта культур для выращивания.

Засуха в Европе

Жара и аномальная засуха в Европе опустили уровень воды в Рейне до отметок, близких к минимумам 2018 года, что нарушило грузоперевозки по ключевой водной артерии Германии и вынудило ряд компаний сокращать производство.

Снижение глубины осложнило судоходство: баржам приходится выходить с минимальной загрузкой, чтобы избежать посадки на мель. Для перемещения прежних объемов требуется больше рейсов и судов, что усиливает давление на логистику и издержки.

Из-за затяжной нехватки осадков в Саксонии повсеместно упал уровень воды в реках, в результате обнажились каменные метки – свидетельства прошлых засух, так называемые камни голода.

Экономисты оценивают возможное замедление темпов роста ВВП Германии из-за сбоев в логистике в 0,2 процентного пункта.

Июнь 2026 года в Европе стал самым жарким за все время измерений. Reuters со ссылкой на сеть мониторинга смертности EuroMOMO сообщало, что в период рекордной жары в странах Западной Европы зафиксировано более 10 тыс. случаев избыточной смертности.

Ученые связывают учащение подобных явлений с изменением климата. Более жаркие и продолжительные летние периоды, сопровождающиеся дефицитом осадков, становятся для Центральной Европы новой нормой, что повышает риск регулярных перебоев в работе одной из ключевых водных магистралей континента.