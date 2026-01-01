Пашинян заявил, что через 20 лет видит Армению в составе ЕС

"Где я вижу Армению через 20 лет? Армению я вижу в составе Европейского союза", – цитируют "Вести" выступление Пашиняна в Дублинском институте по международным и европейским делам в субботу, 14 ноября 2026 года.

Он также сообщил, что намеревается посетить Россию 3, 11 и 22 декабря для переговоров, и выразил надежду, что Армении удастся "сохранить дружественную атмосферу" в отношениях с РФ.

В 2026 году отношения России и Армении заметно охладели на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и курса на расширение сотрудничества с западными странами. В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС.

Президент России Владимир Путин, комментируя действия Еревана, отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза. Пашинян заявил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС, но в 2027–2028 годах обратится с заявкой на членство в ЕС.

Начиная с мая Россия из-за нарушения санитарных норм ограничила ввоз ряда армянских товаров, в частности коньяка, цветов, овощей, фруктов и рыбы.

5 ноября правительство Армении одобрило подписание соглашений с Евросоюзом о сотрудничестве в таможенной и налоговой сферах в 2027 году. Тогда же Пашинян в очередной раз заявил, что Армения больше не заинтересована в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

11 ноября лидеры стран ОДКБ на саммите в Москве приняли решение лишить Армению права голоса и возможности выдвигать своих представителей на ответственные должности в организации.

В течение последних месяцев неоднократно появлялась информация о готовящейся поездке Пашиняна в РФ. Во время брифингов и интервью он заявлял, что отношения с Москвой находятся на стадии трансформации и неизбежно изменятся. В начале сентября Пашинян встретился в Бишкеке с Владимиром Путиным. После этого глава кабмина Армении заявил, что достиг договоренности об инвентаризации армяно-российских отношений.