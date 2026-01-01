Порты Большой Одессы остановились на фоне российских ударов – министр Высоцкий

Высоцкий рассказал, что с 1 по 12 августа Украина экспортировала 590 тыс. тонн агропродукции.

"Мы ожидаем, что с учетом альтернативных путей можно будет выйти на 50% [от потенциального объема экспорта], но это будет максимум", – цитирует министра РБК.

В настоящий момент экспорт агропродукции осуществляется по железной дороге, обеспечивающей 40% объема отгрузок, через порты Дуная (40%) и автомобильным транспортом (10%), уточнил Высоцкий. Он заверил, что внутренний рынок полностью обеспечен продукцией.

Глава Минагрополитики также сообщил, что из-за остановки портов и замедленного темпа экспорта Украина может столкнуться в ноябре с нехваткой хранилищ для зерновых.

"Этот дефицит может составлять от восьми миллионов до 11 миллионов тонн", – отметил Высоцкий.

Зачем российские войска бьют по черноморским портам Украины?

Согласно официальным заявлениям Министерства обороны РФ, главной целью ударов по черноморским и дунайским портам Украины является ликвидация объектов военной логистики, инфраструктуры и боевых средств ВСУ. Российское военное ведомство подчеркивает, что атаки наносятся исключительно по объектам, которые задействованы в интересах украинской армии.

Из сводок Минобороны следует, что удары наносятся по следующим типам объектов:

транспортная инфраструктура (причалы, перевалочные комплексы и логистические центры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения);

хранилища топлива (резервуары и склады с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения украинских войск);

военные грузы и техника (склады с военным имуществом и вооружением, прибывающим по морю);

морские суда (сухогрузы, доставляющие военную технику и оснащенные средствами РЭБ, танкеры с топливом, а также буксиры и военные катера Вооруженных сил Украины);

пункты управления и дислокации (штабные объекты ВСУ и пункты временного размещения подразделений на территории портов).

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва не получала формализованных предложений о моратории на атаки в Чёрном море.