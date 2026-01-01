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  3. РФ не получала формализованных предложений о моратории на атаки в Чёрном море – Грушко

РФ не получала формализованных предложений о моратории на атаки в Чёрном море – Грушко

Замглавы МИД России заявил в четверг, 13 августа 2026 года, что мира нельзя достичь без устранения первопричин конфликта. По словам Александра Грушко, Киев будет использовать "всякого рода перемирия" для перегруппировки, накопления сил.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

©Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

"В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получаем", – цитирует Грушко ТАСС.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией с безопасностью судоходства в Чёрном море. Фидан также сообщил, что Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в контексте ситуации в Чёрном море.

Резкая эскалация в Чёрном море летом 2026 года

Летом 2026-го в акватории Чёрного моря наблюдается резкая эскалация и рекордная интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины. Киев активно использует безэкипажные катера и воздушные беспилотники для ударов как по военным кораблям Черноморского флота РФ, так и по гражданскому и торговому судоходству.

По данным МИД России, только за июль было зафиксировано не менее 100 дроновых атак ВСУ против коммерческих гражданских судов в Чёрном и Азовском морях. Москва подчеркивает, что под удар попадают мирные сухогрузы и танкеры, перевозящие российскую агропродукцию (зерно, масло) на мировые рынки.

Удары России по связанным с ВСУ объектам в Черноморском регионе

Армия РФ наносит регулярные высокоточные удары по морским портам, судам и инфраструктуре на Украине, которые используются в интересах ВСУ.

  • Атаки на суда с военными грузами. Российские военные неоднократно отчитывались о поражении сухогрузов и патрульных катеров в Чёрном море (включая акваторию южнее и восточнее Одессы), которые осуществляли доставку вооружения, боеприпасов и военного имущества для украинских сил.
  • Поражение портовой инфраструктуры. Ударам подвергаются объекты в портах Черноморск, Южный, Николаев, а также дунайских портах Рени и Измаил. Там уничтожаются резервуары с горюче-смазочными материалами, склады беспилотников, пункты управления ВМС Украины и средства обеспечения безэкипажных катеров.

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Метки: Александр Грушко Турция Украина Черное море
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