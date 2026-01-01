РФ не получала формализованных предложений о моратории на атаки в Чёрном море – Грушко

"В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получаем", – цитирует Грушко ТАСС.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией с безопасностью судоходства в Чёрном море. Фидан также сообщил, что Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в контексте ситуации в Чёрном море.

Резкая эскалация в Чёрном море летом 2026 года

Летом 2026-го в акватории Чёрного моря наблюдается резкая эскалация и рекордная интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины. Киев активно использует безэкипажные катера и воздушные беспилотники для ударов как по военным кораблям Черноморского флота РФ, так и по гражданскому и торговому судоходству.

По данным МИД России, только за июль было зафиксировано не менее 100 дроновых атак ВСУ против коммерческих гражданских судов в Чёрном и Азовском морях. Москва подчеркивает, что под удар попадают мирные сухогрузы и танкеры, перевозящие российскую агропродукцию (зерно, масло) на мировые рынки.

Удары России по связанным с ВСУ объектам в Черноморском регионе

Армия РФ наносит регулярные высокоточные удары по морским портам, судам и инфраструктуре на Украине, которые используются в интересах ВСУ.