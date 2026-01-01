"Их следовало объявить раньше... Они должны быть объявлены до 26 ноября", – цитирует его заявление издание Blic.rs. "Это, я думаю, последний крайний срок, единственный крайний срок", – сказал Чупич.

По его словам, у правящего объединения "Студенческий список" уже есть кандидат, однако его имя он не раскрыл, потому что "люди должны доверять качеству принимаемых решений". Официального документа с датой голосования пока нет.

Чупич, представитель "Студенческого списка" и доцент транспортного факультета Белградского университета, был избран председателем парламента 19 ноября. Ранее он называл сроки назначения даты выборов "очень сжатыми".

Предыдущий сербский президент Александр Вучич 27 сентября досрочно сложил полномочия. Его второй пятилетний срок истекал в 2027 году, и по конституции он не мог баллотироваться на третий. Вучич возглавил список своей партии на парламентских выборах, рассчитывая занять пост премьер-министра, но Сербская прогрессивная партия проиграла и не получила права формировать правительство.

На досрочных выборах в парламент 25 октября 2026 года победило движение "Студенческий список", получившее около 53% голосов.

Досрочные выборы в Сербии стали результатом затяжного политического кризиса, который начался после трагедии на вокзале в городе Нови-Сад, а также попытки Александра Вучича сохранить власть после истечения его второго президентского срока. Ситуация привела к массовым народным протестам, ключевую роль в которых играли студенты, что и отразилось в названии их политического представительства. Основным требованием протестующих стало проведение внеочередных выборов в парламент и уход от власти действующих политиков.