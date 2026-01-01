Ради отношений с Ким Чен Ыном Трамп приказал сократить военные учения с Южной Кореей

"Исходя из того, что отменять их уже поздно, поручил существенно сократить совместные военные учения", – написал американский лидер в Truth Social. Он также отметил, что эти маневры обходятся США слишком дорого.

17 августа 2026 года США и Республика Корея начинают ежегодные крупномасштабные военные учения Ulchi Freedom Shield ("Щит свободы Ульчи" – UFS). Летние маневры продлятся 11 дней, до 27 августа 2026 года включительно. На них традиционно отрабатывается противодействие различным видам угроз от ракетных атак до радиоэлектронной борьбы.

Общее число регулярных оперативных, полевых и специализированных совместных маневров США и Республики Корея (включая трехсторонние с участием Японии) исчисляется десятками в год. Каждый раз в КНДР их называют "империалистическими провокациями, дестабилизирующими регион".

За все время своего второго президентского срока Трамп ни разу не встречался с главой КНДР, более того, часто называл действия Северной Кореи враждебными. Основные контакты двух политиков пришлись на первый президентский срок Трампа, в ходе которого он провел три безрезультатных раунда личных переговоров с Ким Чен Ыном. При этом Трамп неоднократно публично заявлял, что у него прекрасные личные отношения с северокорейским лидером и они даже обмениваются посланиями.