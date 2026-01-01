Оба воздушных судна с 1991 года находятся за пределами Ирака, они хранятся в Тунисе. Багдад рассчитывает окончательно распрощаться с имуществом, которое десятилетиями оставалось за рубежом, сообщает в воскресенье, 22 ноября 2026 года, The Economic Times.

Попытки продать эти самолеты предпринимаются с 2010 года. Например, в 2023 году за каждый из них просили около $494 тыс., однако покупателей тогда не нашлось, и сделка не состоялась.

Обо самолета были изготовлены в 1982 году. Они были переведены на зарубежные аэродромы, поскольку иракские власти опасались за целостность машин после начала войны с США в 2003 году.

Новый самолет аналогичной марки и модификации стоил (сейчас он уже не производится) около $39 млн. Запрошенные $900 тыс. – это минимальная остаточная цена на такие лайнеры на рынке.

Саддам Хусейн – иракский государственный и политический деятель, занимавший пост президента Ирака с 1979 по 2003 год. Его правление характеризовалось жесткой авторитарной властью, крупными военными конфликтами на Ближнем Востоке и масштабными репрессиями внутри страны. Казнен в 2006 году.