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США могут бесконечно удерживать морскую блокаду Ирана – Пентагон

Военный министр США Пит Хегсет в четверг, 13 августа 2026 года, заявил журналистам, что американские вооруженные силы способны бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, ВМС США могут сохранять режим изоляции за счет постоянной ротации корабельного состава.

"Мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа, каждого капитана было все необходимое в каждый момент времени. Некоторые командировки длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем к кому бы то ни было. То, что они делают в открытом море, в таких суровых условиях, с меньшим количеством заходов в порты, – это невероятно", – сказал он журналистам во время визита в Панаму.

США и Израиль ведут военную операцию против Ирана с 28 февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары. Поводом стали обвинения Тегерана в нарушении договоренностей по судоходству в Ормузском проливе.

Позже Иран и Оман согласовали географические координаты нового гражданского маршрута через пролив. Однако в иранском МИД подчеркнули, что запуск этого коридора напрямую зависит от готовности Пентагона снять морскую блокаду. В КСИР заявляли, что морская артерия не будет вновь открыта до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана.

Американские эксперты отмечают, что текущее патрулирование обходится бюджету США в миллиарды долларов ежемесячно. При этом блокада уже привела к критическому падению экспорта иранской нефти и спровоцировала резкий рост цен на страхование коммерческих судов в Персидском заливе.

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Метки: Иран Пентагон США
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