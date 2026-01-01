США могут бесконечно удерживать морскую блокаду Ирана – Пентагон

По его словам, которые приводит агентство Reuters, ВМС США могут сохранять режим изоляции за счет постоянной ротации корабельного состава.

"Мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа, каждого капитана было все необходимое в каждый момент времени. Некоторые командировки длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем к кому бы то ни было. То, что они делают в открытом море, в таких суровых условиях, с меньшим количеством заходов в порты, – это невероятно", – сказал он журналистам во время визита в Панаму.

США и Израиль ведут военную операцию против Ирана с 28 февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары. Поводом стали обвинения Тегерана в нарушении договоренностей по судоходству в Ормузском проливе.

Позже Иран и Оман согласовали географические координаты нового гражданского маршрута через пролив. Однако в иранском МИД подчеркнули, что запуск этого коридора напрямую зависит от готовности Пентагона снять морскую блокаду. В КСИР заявляли, что морская артерия не будет вновь открыта до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана.

Американские эксперты отмечают, что текущее патрулирование обходится бюджету США в миллиарды долларов ежемесячно. При этом блокада уже привела к критическому падению экспорта иранской нефти и спровоцировала резкий рост цен на страхование коммерческих судов в Персидском заливе.