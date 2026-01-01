Трамп мог отказаться от идеи военной операции на Кубе – Bloomberg

Вашингтон в настоящее время преследует своей целью лишить кубинский режим источников доходов. Предполагается, что вследствие этого в руководстве Кубы возникнут разногласия, которые будут становиться все более острыми – а это откроет путь для переговоров.

Действительно, США поддерживают торговое эмбарго в отношении Острова свободы еще с начала 1960-х годов, однако, по мнению членов администрации и лично госсекретаря Марко Рубио, пока использованы не все возможности отрезать семью Кастро и кубинских военных лидеров от денег, указывают источники.

Новый подход "рифмуется" и с предполагаемым поворотом курса иранской политики Белого дома – накануне министр финансов США Скотт Бессент анонсировал скорое введение против Тегерана таких "мер экономической изоляции, которых никогда не бывало".

Вопрос о том, способны ли санкции, экономические ограничения привести к краху режима на Кубе, остается открытым – в конце концов, в какой-то степени они действуют уже более половины столетия, а реальной политической оппозиции в стране нет.

Bloomberg запросил комментарий у властей и получил его. Неназванный чиновник пояснил, что администрация Трампа открывает новую главу в отношениях с Кубой, но остается одно-единственное препятствие – нынешнее кубинское руководство. По его словам, это failed state (несостоявшееся, провалившееся государство) представляет собой угрозу для национальной безопасности США, практически все военизированные группировки левого толка в Западном полушарии в тот или иной момент времени полагались на поддержку из Гаваны.

В Госдепартаменте подчеркнули, что, "как и в других случаях, президент Трамп имеет множество возможностей в своем распоряжении". США будут использовать все доступные средства для купирования угроз своей национальной безопасности и продвижения экономических, политических реформ на Кубе.

Очередные ограничения были введены 6 августа – они нацелены на пресечение военно-технического сотрудничества республики с Россией и Китаем.

Подробно о ситуации на Кубе писал недавно в "Профиле" директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец.