Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив американским

"Мы сохраняем блокаду. Ни одно судно не проходит, если мы не захотим", – добавил он.

Говоря о причинах конфликта с Ираном, Трамп вновь подчеркнул, что Тегеран "никогда не должен получить ядерное оружие". "Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие", – добавил он.

Президент также отказался приносить извинения за подорожание бензина, связанное с действиями США против Ирана. Он призвал людей помнить об этом, "когда приходится платить немного больше". По мнению Трампа, когда население платит по $4 за галлон (3,78 л), "в этом нет ничего страшного". Я никогда не извинюсь. Я поступил правильно", – заявил глава Белого дома.

Отдельно он отметил отсутствие поддержки со стороны союзников по НАТО в этом конфликте: "Когда им нужна помощь, они зовут Америку". По словам Трампа, он не всегда оказывает помощь, поскольку "бывало, что они вели себя" с США "не очень хорошо".

"Кстати, НАТО нас не поддержала. Мы платили так много на протяжении столь многих десятилетий", – отметил он. "Мы сказали: «Вы могли бы нам помочь?» А они ответили: «Мы бы предпочли этого не делать». Но мы об этом помним", – добавил Трамп.

Ситуация с Ормузским проливом

Иран закрыл Ормузский пролив в рамках военного противостояния с США и Израилем, а также в ответ на нарушение режима прекращения огня в Ливане. Тегеран использует блокировку этой ключевой транспортной артерии как экономический и геополитический рычаг давления в ходе текущего конфликта.

Говоря об условия открытия пролива, новый секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи заявил, что Вашингтон должен прекратить войну и выплатить замороженные средства Тегерана. По его словам, также должны прекратиться боевые действия в Ливане и секторе Газа.