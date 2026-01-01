Проблемы в портовой инфраструктуре носят системный характер.

Ранее министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий официально подтвердил факт полной остановки судоходства. По его словам, иностранные судовладельцы самостоятельно приняли решение полностью прекратить заходы в украинские морские порты. Это мгновенно парализовало цепочки поставок.

На этом фоне профильное министерство аграрной политики еще в начале месяца выступило с неутешительными оценками. Согласно их официальному предупреждению, общий объем украинского экспорта сельскохозяйственной продукции в период 2026–2027 годов рискует сократиться ровно в два раза. Основной причиной грядущего обвала ведомство также называет логистический тупик.

В свою очередь, российская сторона указывает на военную составляющую вопроса. Как заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим на протяжении долгого времени использовал черноморские портовые хабы для бесперебойной доставки западных вооружений.

По имеющимся подсчетам, за последние три года только через портовые терминалы Одессы зафиксирован проход порядка восьми тысяч судов, перевозивших различные грузы военного назначения.