В администрации США обеспокоены отсутствием стратегии в конфликте с Ираном

Издание со ссылкой на источники в четверг, 13 августа 2026 года, сообщает, что в администрации президента США Дональда Трампа растет тревога из‑за отсутствия выверенной линии в этом конфликте.

Один из осведомленных чиновников признался, что не видит выхода из сложившейся ситуации и что команда президента США по сути неверно понимает логику и устройство иранского руководства.

Бывший советник Трампа по Ближнему Востоку Эллиотт Абрамс охарактеризовал текущее положение как крайне рискованное, отметив проявления нерешительности и непрофессионализма со стороны администрации.

Похожую оценку дал экс-чиновник Пентагона Дэн Шапиро. По его словам, Вашингтон загнал себя в угол, где на столе остались фактически лишь неблагоприятные варианты.

При этом, как сообщили Politico в пресс-службе Белого дома, Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование, но намерен сохранить все возможные опции действий.

Внутри американского политического истеблишмента, по информации издания, оформились три лагеря: сторонники точечных военных ударов, приверженцы деэскалации и те, кто выступает за продолжение морской блокады. Однако ни один из этих подходов не гарантирует положительного исхода, подчеркивает материал.

Тем временем в последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных партнеров пытаются нащупать параметры новой сделки, которая могла бы положить конец противостоянию.

Сообщалось, что США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. Срок действующих договоренностей о прекращении огня истекает 17 августа, а консультации о дальнейших параметрах режима продолжаются. Ключевой нерешенный вопрос: на какой период продлят перемирие? Конкретная продолжительность пока не зафиксирована.