Вэнс назвал приоритеты США по Ирану

"Я знаю, что нефть подешевела сегодня и она намного ниже тех максимумов, которые были в начале конфликта. Это цель под номером один – сохранять нефть и бензин дешевыми для американцев на территории всей страны, и затем, очевидно, вторая цель – гарантировать, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", – сказал вице-президент.

Вэнс выразил уверенность, что США смогут добиться обеих задач. "Я могу сказать с уверенностью, что, по моему мнению, это закончится тем, что США окажутся в более сильной позиции с Ираном без ядерного оружия и возвращением Ормузского пролива к состоянию, при котором цены на нефть и бензин стабильны для американского народа", – заявил Вэнс.

Текущая ситуация с конфликтом вокруг Ирана

В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных партнеров пытаются нащупать параметры новой сделки, которая могла бы положить конец противостоянию, начавшемуся 28 февраля, с атаки США и Израиля.

Сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие. Срок действующих договоренностей о прекращении огня истекает 17 августа, а консультации о дальнейших параметрах режима продолжаются. Ключевой нерешенный вопрос: на какой период продлят перемирие? Конкретная продолжительность пока не зафиксирована.

В то же время, Белый дом, по данным Politico, до сих пор не сформулировал, что именно считать победой в противостоянии с Ираном, а приоритеты меняются по ходу событий: от изначальной цели (денуклеаризации Тегерана) фокус сместился к задаче разблокировать судоходство в Ормузском проливе.

Издание со ссылкой на источники писало, что в администрации президента США Дональда Трампа растет тревога из‑за отсутствия выверенной линии в этом конфликте. При этом, как сообщили Politico в пресс-службе Белого дома, Трамп по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование, но намерен сохранить все возможные опции действий.

Внутри американского политического истеблишмента, по информации издания, оформились три лагеря: сторонники точечных военных ударов, приверженцы деэскалации и те, кто выступает за продолжение морской блокады. Однако ни один из этих подходов не гарантирует положительного исхода, подчеркивается в материале.