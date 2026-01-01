Об ограничительной инициативе сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляцию его выступления вела канцелярия премьера. Политик уточнил, что "пока не уполномочен" раскрывать детали документа.

Ранее еврокомиссар Гленн Микаллеф, курирующий спортивную, культурную и молодежную политику Евросоюза, написал в X, что ЕК лишит с 2027 года финансирования по программе Erasmus+ спортивные мероприятия с участием представителей РФ под российским флагом.

Отказ в визах российским спортсменам стал реакцией отдельных стран на требование Спортивного арбитражного суда (CAS) к Международной федерации хоккея включить российские хоккейные команды в расписание различных чемпионатов в 2026–2027 годах. Первой к такой мере противодействия судебному решению прибегла Канада, а позже запрет на въезд спортсменов ввели Финляндия и Норвегия.