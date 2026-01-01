13 августа 2026
USD 83 +0.62 EUR 95.78 +0.6
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Зеленский: если США продадут 5% от запасов ракет для Patriot, Украина "переживет зиму"

Зеленский: если США продадут 5% от запасов ракет для Patriot, Украина "переживет зиму"

Сейчас на долю Украины приходится 1% запасов перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, заявил Владимир Зеленский. По его словам, "у России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше".

Зенитный ракетный комплекс Patriot

Зенитный ракетный комплекс Patriot (архивное фото)

©VanderWolf Images/Shutterstock/Fotodom

Зеленский в интервью CNN пожаловался, что его дни проходят в телефонных звонках и в переговорах с союзниками о пополнении запаса ракет. Украинский лидер отметил, что дефицит снарядов для Patriot – "самый большой вызов", с которым он столкнулся с начала конфликта с РФ.

Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка, в свою очередь, сообщила, что власти страны рассматривают вопрос о передаче Киеву дополнительных ракет для Patriot.

"Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и необходимо взвесить все аргументы", – сказала Собковяк-Чарнецка в эфире радио RMF FM.

Она добавила, что решение может быть принято в ближайшие дни – переговоры с НАТО и Соединенными Штатами продолжаются.

Кто поставляет Украине ракеты для Patriot?

  • США. Являются ключевым производителем (компании Raytheon и Lockheed Martin) и основным донором боеприпасов. При этом Вашингтон жестко контролирует передачу технологий и пока отказывается выдавать Киеву лицензию на собственное производство ракет из-за опасений утечки технологий.
  • Германия. Выступает главным европейским донором. Берлин регулярно финансирует закупки ракет (в том числе через совместные механизмы НАТО, такие как PURL) и передает снаряды из собственных запасов.
  • Нидерланды и другие страны НАТО. Финансируют и передают ракеты в рамках европейских инициатив.

Почему у Украины заканчиваются ракеты для Patriot?

  • Истощение запасов в США и на Ближнем Востоке. Из-за военного конфликта Вашингтона с Ираном американские войска и их партнеры в Персидском заливе израсходовали огромное количество перехватчиков PAC-3 для отражения ракетных атак. США вынуждены в первую очередь восстанавливать собственные резервы.
  • Предел возможностей Европы. Ключевые европейские доноры (включая Германию) заявляют, что достигли критического лимита. Дальнейшая передача ракет ставит под удар их собственную национальную безопасность и обязательства в рамках НАТО.
  • Медленное развертывание производства. Мировые темпы выпуска ракет (в первую очередь дефицитных модификаций PAC-2 и PAC-3) не успевают за темпами их расходования на фронте.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен указал, что Хельсинки не сможет передать Киеву ракеты для Patriot.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Patriot Владимир Зеленский США Украина
Рекомендательный сервис