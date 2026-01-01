Зеленский: если США продадут 5% от запасов ракет для Patriot, Украина "переживет зиму"

Зеленский в интервью CNN пожаловался, что его дни проходят в телефонных звонках и в переговорах с союзниками о пополнении запаса ракет. Украинский лидер отметил, что дефицит снарядов для Patriot – "самый большой вызов", с которым он столкнулся с начала конфликта с РФ.

Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка, в свою очередь, сообщила, что власти страны рассматривают вопрос о передаче Киеву дополнительных ракет для Patriot.

"Это решение всегда должно приниматься в контексте безопасности поляков, и необходимо взвесить все аргументы", – сказала Собковяк-Чарнецка в эфире радио RMF FM.

Она добавила, что решение может быть принято в ближайшие дни – переговоры с НАТО и Соединенными Штатами продолжаются.

Кто поставляет Украине ракеты для Patriot?

США. Являются ключевым производителем (компании Raytheon и Lockheed Martin) и основным донором боеприпасов. При этом Вашингтон жестко контролирует передачу технологий и пока отказывается выдавать Киеву лицензию на собственное производство ракет из-за опасений утечки технологий.

Германия. Выступает главным европейским донором. Берлин регулярно финансирует закупки ракет (в том числе через совместные механизмы НАТО, такие как PURL) и передает снаряды из собственных запасов.

Нидерланды и другие страны НАТО. Финансируют и передают ракеты в рамках европейских инициатив.

Почему у Украины заканчиваются ракеты для Patriot?

Истощение запасов в США и на Ближнем Востоке. Из-за военного конфликта Вашингтона с Ираном американские войска и их партнеры в Персидском заливе израсходовали огромное количество перехватчиков PAC-3 для отражения ракетных атак. США вынуждены в первую очередь восстанавливать собственные резервы.

Предел возможностей Европы. Ключевые европейские доноры (включая Германию) заявляют, что достигли критического лимита. Дальнейшая передача ракет ставит под удар их собственную национальную безопасность и обязательства в рамках НАТО.

Медленное развертывание производства. Мировые темпы выпуска ракет (в первую очередь дефицитных модификаций PAC-2 и PAC-3) не успевают за темпами их расходования на фронте.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен указал, что Хельсинки не сможет передать Киеву ракеты для Patriot.