До 185 возросло число поврежденных домов в результате атаки беспилотников на Новороссийск

Сегодня выездное совещание по оперативной обстановке в городе провели губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий.

От жителей к настоящему моменту получено 404 обращения. В капитальном ремонте нуждаются не менее 10 квартир. Полностью разрушены восемь частных домов, их владельцам предусмотрены выплаты на приобретение нового взамен полностью утраченного имущества. Акты о срочной выплате составляются.

"Все обязательства, выплаты и необходимые мероприятия по ликвидации последствий будут осуществлены", – подчеркнул глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты. В результате удара погибли три человека, не менее 24 пострадали.

В Новороссийске ранее сообщали о повреждении около 60 жилых домов, был введен режим ЧС. Накануне вечером здесь завершили ремонтные работы, в ходе которых была демонтирована обрушившаяся секция надземного путепровода, расчищена дорога, устранены повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.

В одной из школ обнаружили серьезные повреждения одной из несущих стен, вышли из строя системы инженерных коммуникаций, пострадали кабинеты директора, учительская и классы. По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, на ремонт потребуется около двух месяцев. Две строительные компании уже подтвердили готовность работать в сжатые сроки.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев говорил сегодня: "Прежде всего уделить особое внимание объектам коммунальной инфраструктуры, бесперебойная работа которых напрямую влияет на качество жизни. Необходимо максимально быстро устранять все последствия и делать это, не доставляя неудобств как жителям, так и отдыхающим. Нужно увеличивать количество аварийно-восстановительных бригад в сфере газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения".