В Краснодарском крае увеличат число аварийных бригад для устранения последствий атак БПЛА

"И прежде всего уделить особое внимание объектам коммунальной инфраструктуры, бесперебойная работа которых напрямую влияет на качество жизни. Необходимо максимально быстро устранять все последствия и делать это, не доставляя неудобств как жителям, так и отдыхающим. Нужно увеличивать количество аварийно-восстановительных бригад в сфере газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения", – указал губернатор.

Кондратьев сегодня осматривал пострадавшие в результате атак украинских беспилотников объекты инженерной инфраструктуры Новороссийска.

Накануне вечером здесь завершили ремонтные работы, в ходе которых была демонтирована обрушившаяся секция надземного путепровода, расчищена дорога, устранены повреждения высоковольтных и троллейбусных линий.

Кондратьев поручил проработать вопрос восстановления путепровода.

В одной из школ обнаружили серьезные повреждения одной из несущих стен, работы предполагают завершить лишь к началу второй учебной четверти.

"Из-за падения обломков БПЛА на одной из торцевых стен поврежденной школы по всей высоте здания образовались трещины, вышли из строя системы инженерных коммуникаций, повреждены кабинеты директора, учительская и классы", – указывают в краевой администрации.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, на ремонт потребуется около двух месяцев. Две строительные компании уже подтвердили готовность работать в сжатые сроки.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Под удар в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе попали гражданские объекты.

Сообщалось, что в результате удара погибли три человека, не менее 24 пострадали. В Новороссийске было повреждено около 60 жилых домов, введен режим ЧС.