Посещение лесов в Севастополе запретили на все оставшееся лето

Въезд и проход в лесные массивы разрешены только сотрудникам экстренных служб, природоохранных структур, лесникам и гражданам, для которых путь через лес является единственным способом добраться до дома или дачи, пишет "МК в Крыму" в четверг, 13 августа 2026 года.

Для организованного отдыха на природе определены семь оборудованных локаций: урочище "Ближний пляж", урочище "Торопова Дача", эко-отель "Тропы. Батилиман", "Турецкая поляна", пляж "Дельфин", база отдыха "Биостанция" и парк 35-летия Победы.

Ограничения действуют в течение трех недель, после чего их могут продлить или снять в зависимости от погодных условий.

Пожароопасная обстановка в Севастополе летом 2026 года

Пожароопасный сезон в Севастополе в 2026 году начался 1 апреля, он продлится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.

С 1 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим. Он предусматривает, в частности, запрет на сельскохозяйственные палы, разведение костров, сжигание мусора и выжигание травы вблизи лесов, а также другие дополнительные требования пожарной безопасности.

Крупный лесной пожар произошел в городе 29–30 июня. После отражения атаки БПЛА в нескольких местах загорелись лесные территории. По состоянию на 30 июня площадь возгораний оценивалась примерно в 28 га, было привлечено более 240 человек и 58 единиц техники. Тушение осложнялось сложным рельефом.

2 июля губернатор сообщил о локализации этого пожара. Открытого горения уже не было, однако более 200 человек и свыше 50 единиц техники продолжали работать на территории и контролировать отдельные участки до полной ликвидации возгорания.

Следующий крупный пожар начался в ночь на 10 августа в районе пляжа Инжир. По сообщениям властей, причиной стали обломки сбитых беспилотников, упавшие на сухую растительность. В течение дня площадь пожара выросла до 15 га. Тушение осложнял горный рельеф, из-за которого тяжелая техника не могла подойти к некоторым участкам. В работах участвовали спасатели, лесники и добровольцы.