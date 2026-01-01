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  3. При обрушении дома в Нью-Йорке погибли 2 детей и 6 взрослых

При обрушении дома в Нью-Йорке погибли 2 детей и 6 взрослых

Таковы окончательные последствия трагедии: на месте обрушения трехэтажного многоквартирного дома в нью-йоркском районе Флэтбуш завершены работы по расчистке завалов.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице, сообщает NBC News. Всего пострадали 18 человек, четверо из них пожарные, состояние одного пострадавшего медики оценивают как критическое.

Среди жертв – 9-летняя Николь Даниэла Сальвала Родригес и 10-летний Кевин Сантьяго Рейес Гонсалес, а также шестеро взрослых в возрасте от 22 до 31 года.

Причина обрушения не установлена. По данным СМИ, здание стояло рядом со стройплощадкой, где ранее снесли одноэтажное строение. Власти начали расследование, а Департамент строительства проверяет около 100 других объектов, где работали задействованные в проекте подрядчики.

Инцидент произошел 11 ноября. Вызов поступил в пожарную службу в 16:01 по местному времени (0:01 мск 12 ноября), на место направили специализированные подразделения.

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Метки: Нью-Йорк
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