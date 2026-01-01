Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7 (916) 240-31-28", – говорится в сообщении прокуратуры.

В Шатуре БПЛА попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и девятилетний мальчик, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Планировалась эвакуация ребенка в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Пострадавшая получила травму головы, женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Всего над Московской областью ночью были сбиты и подавлены восемь БПЛА. Аппараты уничтожали над Домодедовым, Одинцовским округом, Раменским, Чеховым и Воскресенском.

Кроме того, к 7:00 мэр Москвы сообщал об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. К местам падения фрагментов дронов были направлены специалисты экстренных служб для установления последствий.

Всего средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 598 БПЛА за минувшую ночь.