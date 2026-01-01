Как уточнили в российском военном ведомстве, дроны обезврежены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Последствия атак в регионах РФ

Как сообщил утром 22 ноября губернатор Брянской области Егор Ковальчук, в селе Кистер Погарского района в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом ранен 32-летний мужчина. "Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", – написал чиновник в своем канале в мессенджере "Макс". Всего за прошедшие сутки над территорией региона был уничтожен 21 БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев указал, что за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию региона. Были нанесены удары по Белгороду и 11 округам. Сбиты и подавлены 115 БПЛА, зафиксировано семь артиллерийских обстрелов со стороны Украины. В Шебекинском округе погиб мирный житель. Также шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Над Воронежской областью ночью уничтожили 23 БПЛА. При падении обломков дронов повреждения получили частные дома, а также два легковых автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Таганроге, Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах. В поселке Долотинка Миллеровского района обломки дрона повредили крышу и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении, пострадавших нет.

В ночь на 21 ноября российские силы ПВО перехватили 275 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над несколькими регионами России и акваторией Чёрного моря.