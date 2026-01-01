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Доля электромобилей в такси едва превышает 0,4%

По состоянию на апрель 2026 года в реестре такси было около 4000 электромобилей, в то время как действующих разрешений на работу в такси насчитывается примерно 950.000, сообщает директор "Автостата" Сергей Целиков 15 августа 2026 года, в субботу.

Доля электромобилей в такси составляет менее 0,5%

©Воронин Денис /Агентство «Москва»

Безоговорочный лидер – российский седан Evolute i-Pro: в качестве такси используется 1800 таких машин. Сильно отстают от него китайский FAW Bestune Nat (610 единиц) и японский Nissan Leaf (550).

В такси используют также машины марок "Амберавто", Tesla, BYD, Hongqi, Zeekr, Volkswagen, но многие представлены единичными экземплярами.

Как напоминают в "Автостате", в последнее время таксопарки активно пополняются электрическими компактвэнами UMO 5 (адаптированный GAC Aion Y Plus) – их сборка на заводе "Москвич" организована "ЭМ Рус" (EVM) совместно с "Яндексом". Лишь 12 августа заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказывал, что столичные таксопарки получили 150 UMO 5.

Все расширяющийся перечень Минпромторга

Закон о локализации такси в РФ официально вступил в силу 1 марта 2026 года. Главная цель закона – обязать службы заказа, таксопарки и самозанятых водителей закупать для работы преимущественно машины российского производства, чтобы поддержать отечественный автопром.

Машины, которые были внесены в реестр такси до 1 марта 2026-го, могут работать без ограничений до конца срока своей службы. Более того, благодаря смягчающим поправкам их разрешено перепродавать другим таксистам с сохранением лицензии.

Первоначальный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России, был опубликован Минпромторгом в начале октября 2025 года. Впоследствии он неоднократно расширялся. Последний раз изменения в него вносились в конце июля 2026 года. В этот перечень входят электромобили от Evolute, "Москвич" 3е, UMO 5, "Атом".

В декабре 2025 года было решено, что региональные реестры легковых такси могут на 25% состоять из нелокализованных автомобилей. Данная норма будет действовать до 1 января 2033 года.

Продажи электромобилей растут, но абсолютные показатели невелики

За первые семь месяцев года продажи гибридов и электромобилей подскочили на 94,7%, до 70.180 единиц. "Чистых" электромобилей было продано 7025 единиц, плюс 15,3% в годовом сопоставлении.

Доля российских гибридов и электромобилей в продажах достигла 26,3% (18.489 авто) против 11,1% в аналогичном периоде прошлого года. Доля "чистых" отечественных электромобилей вовсе поднялась до 45,8 с 27,3%.

При этом легковых автомобилей за семь месяцев было реализовано 732.058, плюс 13,3%. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 17,2%, до 47.997 единиц. Грузовых автомобилей удалось продать 29.328, минус 6,7%.

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Метки: автомобили такси электромобили
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