Было много лайфхаков. Например, как продумать образ, чтобы ничто в нем не выдавало обычного человека, а посох стал по-настоящему волшебным и мог замораживать. Учились, как вовлечь в игру "нехочуху", отвечать на неудобные вопросы детей и не быть застигнутым врасплох при перевоплощении в волшебника, рассказал сотрудник ЧЦЗ Константин Устинов.

Заводчане получили от специалистов готовый сценарий с новогодним сюжетом, музыкальным сопровождением и играми на любой возраст.

АО "Челябинский цинковый завод" (АО "ЧЦЗ") – это вертикально интегрированная компания, в которой представлен полный технологический цикл производства металлического цинка – от добычи и обогащения руды до выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе.