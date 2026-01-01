Банк России будет наказывать за мисселинг при продаже криптовалют

Также Мамута отметил, что сам по себе процесс продажи криптовалют для широких слоев населения исходит из проверки сначала человеком своих знаний через систему тестирования и определенных ограничений уровня рисков по сумме.

"Но, тем не менее, одно не исключает другого. Поэтому следить будем очень внимательно, поверьте, и будем, если такие нарушения будут, конечно, наказывать. Но надеюсь, что их не будет", – цитирует зампреда ЦБ ТАСС.

Что такое мисселинг?

Мисселинг (от англ. misselling – "неправильная продажа") – недобросовестная практика продаж, при которой финансовый продукт одного вида намеренно продается под видом другого. При этом менеджеры скрывают ключевые условия, риски или выдают желаемую (но не гарантированную) доходность за обязательную.

Формально закон не нарушается, так как клиент добровольно ставит подпись под официальным договором. Однако человека умышленно вводят в заблуждение.

Когда в России официально разрешат покупать криптовалюту?

Официально покупать криптовалюту в России можно будет с 1 сентября 2026 года, когда вступит в силу подписанный президентом Владимиром Путины закон о регулировании цифровых валют. Сделки будут проводиться через лицензированных посредников (брокеров и обменники из реестра ЦБ), при этом для обычных граждан введут ограничения по видам монет и суммам.

Главные правила легальной покупки