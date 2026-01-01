Минсельхоз предложил меры для поддержки аграриев

Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года, пишет РБК со ссылкой на три источника на зерновом рынке. По их данным, обсуждаются несколько мер, включая продление на срок до одного года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна. В первую очередь это касается юга России, где из-за проблем со сбытом урожая аграрии сталкиваются со сложностями при погашении займов.

Еще одна находящаяся в проработке мера – субсидирование производителей зерна. Один из собеседников РБК уточнил, что инициатива о выделении дополнительных средств по этому механизму уже внесена применительно к воссоединенным российским регионам и находится на рассмотрении правительства.

Также на встрече рассматривалась возможность проведения государственных закупочных интервенций. Государственный агент по таким операциям – Объединенная зерновая компания (ОЗК) – приступил к поиску дополнительных свободных мощностей для хранения, рассказал один из источников. По его словам, закупка в госфонд части зерна урожая 2026 года может вывести излишки с рынка и стабилизировать динамику цен.

В ОЗК подтвердили, что начали отбор дополнительных мощностей для размещения запасов. В компании отметили, что государственные закупочные интервенции рассматриваются как один из ключевых инструментов балансировки рынка в условиях замедления экспорта из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Объемы возможных интервенций в компании не раскрыли.

Неделей ранее Минсельхоз сообщал о мерах по стимулированию экспорта зерна за счет переориентации логистики на альтернативные направления. Среди них – порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. В министерстве отмечали, что для каждого региона планируется определить наиболее эффективные инструменты поддержки с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы ведомство создаст штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры.

Что такое государственные зерновые интервенции, и зачем они нужны

Цель государственных интервенций – стабилизация цен на внутреннем рынке. При переизбытке зерна цены на него снижаются и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство, наоборот, продает его из интервенционного фонда, чтобы не допустить повышения цен.

Государственные зерновые интервенции проводятся в России с 2001 года. Последний раз зерно закупалось в интервенционный фонд в первой половине 2024 года, а продавалось в рамках этого механизма с августа 2024-го по июнь 2025 года.

Из-за чего возникли сложности с экспортом зерна

Экспорт российского зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне осложняют проблемы с отгрузками в портах Азово-Черноморского бассейна. Как отмечает издание, ограничение судоходства в акватории Азовского моря, затронувшее ключевые порты и терминалы, фактически привело к остановке отгрузок по этому направлению. Ситуация в портах Чёрного моря также остается сложной, в том числе на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников.

Как проходит уборка урожая

Как сообщили 10 августа в Минсельхозе, аграрии намолотили более 60 млн т пшеницы. Это на 6 млн т больше, чем на аналогичную дату 2025 года. В министерстве указали, что всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены в России уже с 18,6 млн га. Собрано свыше 72 млн т, что превышает прошлогодний показатель на ту же дату. В ведомстве отметили, что уборка зерновых и зернобобовых культур с опережением темпов 2025 года идет в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

При этом, по прогнозу президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, урожай текущего года, вероятно, не превзойдет результат прошлого сезона. Эксперт связал риски в том числе со сбоями в обеспечении топливом и замедлением обновления сельхозтехники.